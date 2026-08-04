Le dépoussiéreur ID 130/22 dispose d'une turbine à canal latéral puissante et économe en énergie (IE2) garant de débits élevés d'une possibilité de fonctionnement continu en trois-huit. Cette unité mobile à moteur triphasé affiche une puissance de 2,2 kW et un système de filtration de classe M. Elle est conçue pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières toxiques (VEM > 0,1 mg/m³). Sa conception robuste et son utilisation facile répondent aux principales exigences des applications industrielles difficiles. Un nettoyage efficace du filtre compact est réalisé grâce à un mécanisme manuel de secouage. Le réservoir de 170 litres peut être vidangé facilement et de manière ergonomique sans enlever la tête d'entraînement grâce au châssis coulissant. Un sac PE à mécanisme de fermeture intégré et un tuyau compensateur de pression sur l'appareil garantissent une vidange dégageant peu de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées. Différentes sécurités anti-débordement peuvent être intégrées sur demande. Une extension du système pour couvrir plusieurs points d'aspiration ou pour prendre en charge la classe de poussière H est également possible.