Le dépoussiéreur industriel mobile triphasé ID 130/22 Afc dispose d'une puissance de 2,2 kW et d'un système de filtration pour les poussières de classe M pour aspirer de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Le dépoussiéreur mobile triphasé d'une puissance de 2,2 kW est équipé d'un système de filtration pour les poussières de classe M et d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre. Il dispose d'un moteur avec compresseur radial performant et économe en énergie (IE2), conçu pour un fonctionnement continu en trois-huit avec des débits volumiques importants. Outre son format robuste et facilitant l'entretien, il remplit ainsi les principaux critères pour les utilisations industrielles difficiles. Le châssis permet une vidange simple et ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Grâce à un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil, la vidange des poussières s'effectue en toute sécurité. Le bras d'aspiration est très pratiue pour capter les particules à la source.