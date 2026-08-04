ID 130/22 avec bras d'aspiration

Dépoussiéreur mobile ID 130/22 avec bras d'aspiration pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³).

Le dépoussiéreur industriel mobile triphasé ID 130/22 Afc dispose d'une puissance de 2,2 kW et d'un système de filtration pour les poussières de classe M pour aspirer de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Le dépoussiéreur mobile triphasé d'une puissance de 2,2 kW est équipé d'un système de filtration pour les poussières de classe M et d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre. Il dispose d'un moteur avec compresseur radial performant et économe en énergie (IE2), conçu pour un fonctionnement continu en trois-huit avec des débits volumiques importants. Outre son format robuste et facilitant l'entretien, il remplit ainsi les principaux critères pour les utilisations industrielles difficiles. Le châssis permet une vidange simple et ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Grâce à un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil, la vidange des poussières s'effectue en toute sécurité. Le bras d'aspiration est très pratiue pour capter les particules à la source.

Caractéristiques et avantages
Unité de dépoussiérage ID 130/22 avec bras d'aspiration: Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Unité de dépoussiérage ID 130/22 avec bras d'aspiration: Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Unité de dépoussiérage ID 130/22 avec bras d'aspiration: Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives
Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré. Élimination facile de la poussière via un sac PE.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 370 / 1329
Dépression (mbar/kPa) 33 / 3,3
Capacité de la cuve (l) 170
Puissance absorbée (kW) 2,2
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 9
Diamètre nominal de raccordement DN 140
Niveau sonore (dB (A)) 75
Classe de poussière du filtre principal M
Poids sans accessoire (kg) 182
Poids avec emballage (kg) 182,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 1170 x 780 x 1580
Unité de dépoussiérage ID 130/22 avec bras d'aspiration
Unité de dépoussiérage ID 130/22 avec bras d'aspiration
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Domaines d'utilisation
  • Pour l'aspiration de grandes quantités de poussières dangereuses (OEL > 0,1 mg/m³)
  • Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières fines
Accessoires