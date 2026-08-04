ID 130/22 avec bras d'aspiration
Dépoussiéreur mobile ID 130/22 avec bras d'aspiration pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³).
Le dépoussiéreur industriel mobile triphasé ID 130/22 Afc dispose d'une puissance de 2,2 kW et d'un système de filtration pour les poussières de classe M pour aspirer de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Le dépoussiéreur mobile triphasé d'une puissance de 2,2 kW est équipé d'un système de filtration pour les poussières de classe M et d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre. Il dispose d'un moteur avec compresseur radial performant et économe en énergie (IE2), conçu pour un fonctionnement continu en trois-huit avec des débits volumiques importants. Outre son format robuste et facilitant l'entretien, il remplit ainsi les principaux critères pour les utilisations industrielles difficiles. Le châssis permet une vidange simple et ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Grâce à un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil, la vidange des poussières s'effectue en toute sécurité. Le bras d'aspiration est très pratiue pour capter les particules à la source.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevéeFiltration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motriceCuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocivesVidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré. Élimination facile de la poussière via un sac PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Capacité de la cuve (l)
|170
|Puissance absorbée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|182
|Poids avec emballage (kg)
|182,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration de grandes quantités de poussières dangereuses (OEL > 0,1 mg/m³)
- Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières fines