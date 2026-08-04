ID 130/22 Z22 Afc

Dépoussiéreur ID 130/22 Afc et décolmatage motorisé du filtre pour l'aspiration de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³).

Le dépoussiéreur industriel mobile triphasé ID 130/22 Afc dispose d'une puissance de 2,2 kW et d'un système de filtration pour les poussières de classe M pour aspirer de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Un nettoyage efficace du filtre est réalisé par un mécanisme vibrant électrique compact. Le dépoussiéreur dispose d'un moteur avec compresseur radial performant et économe en énergie (IE2), conçu pour un fonctionnement continu en trois-huit avec des débits volumiques importants. Outre son format robuste et facilitant l'entretien, il remplit ainsi les principaux critères pour les utilisations industrielles difficiles. Le châssis permet une vidange simple et ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Grâce à un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil, la vidange des poussières s'effectue en toute sécurité.

Caractéristiques et avantages
Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 Afc: Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 Afc: Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 Afc: Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives
Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré. Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 370 / 1329
Dépression (mbar/kPa) 33 / 3,3
Capacité de la cuve (l) 170
Puissance absorbée (kW) 2,2
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 9
Diamètre nominal de raccordement DN 140
Niveau sonore (dB (A)) 75
Classe de poussière du filtre principal M
Poids sans accessoire (kg) 174
Poids avec emballage (kg) 175
Dimensions (L × l × H) (mm) 1170 x 780 x 1580

Équipement

  • Filtre: Filtre cartouche
  • Accessoires en standard: non
Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 Afc
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Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 Afc
Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 Afc
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Domaines d'utilisation
  • Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
  • Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
Accessoires