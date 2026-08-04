ID 130/22 Z22 Afc
Dépoussiéreur ID 130/22 Afc et décolmatage motorisé du filtre pour l'aspiration de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³).
Le dépoussiéreur industriel mobile triphasé ID 130/22 Afc dispose d'une puissance de 2,2 kW et d'un système de filtration pour les poussières de classe M pour aspirer de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Un nettoyage efficace du filtre est réalisé par un mécanisme vibrant électrique compact. Le dépoussiéreur dispose d'un moteur avec compresseur radial performant et économe en énergie (IE2), conçu pour un fonctionnement continu en trois-huit avec des débits volumiques importants. Outre son format robuste et facilitant l'entretien, il remplit ainsi les principaux critères pour les utilisations industrielles difficiles. Le châssis permet une vidange simple et ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Grâce à un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil, la vidange des poussières s'effectue en toute sécurité.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevéeFiltration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motriceCuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocivesVidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré. Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Capacité de la cuve (l)
|170
|Puissance absorbée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|174
|Poids avec emballage (kg)
|175
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Équipement
- Filtre: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22