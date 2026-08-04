Conçu pour l'aspiration de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³) ainsi que pour une utilisation en atmosphères explosibles de la zone 22, le dépoussiéreur industriel mobile ID 130/22 convainc dans les applications industrielles particulièrement difficiles. Son compresseur radial puissant et économe en énergie (moteur IE2) aux débits volumiques élevés permet également un fonctionnement continu et en trois-huit. Le dépoussiéreur mobile triphasé d'une puissance de 2,2 kW est équipé d'un système de filtration pour les poussières de classe M, d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre ainsi que d'une cuve de 170 litres. Celle-ci favorise une vidange simple et ergonomique grâce à une cuve amovible, sans retrait de la tête motrice. Un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur le dépoussiéreur garantit une vidange et une élimination sûres des matières aspirées. Le bras d'aspiration est très pratiue pour capter les particules à la source.