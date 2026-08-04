ID 130/22 Z22 avec bras d'aspiration
Dépoussiéreur ID 130/22 Z22 avec bras d'aspiration certifié zone 22. Pour l'aspiration de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³).
Conçu pour l'aspiration de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³) ainsi que pour une utilisation en atmosphères explosibles de la zone 22, le dépoussiéreur industriel mobile ID 130/22 convainc dans les applications industrielles particulièrement difficiles. Son compresseur radial puissant et économe en énergie (moteur IE2) aux débits volumiques élevés permet également un fonctionnement continu et en trois-huit. Le dépoussiéreur mobile triphasé d'une puissance de 2,2 kW est équipé d'un système de filtration pour les poussières de classe M, d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre ainsi que d'une cuve de 170 litres. Celle-ci favorise une vidange simple et ergonomique grâce à une cuve amovible, sans retrait de la tête motrice. Un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur le dépoussiéreur garantit une vidange et une élimination sûres des matières aspirées. Le bras d'aspiration est très pratiue pour capter les particules à la source.
Caractéristiques et avantages
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
- Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
- Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives
- Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré.
- Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Capacité de la cuve (l)
|170
|Puissance absorbée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau sonore (dB (A))
|72
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|187
|Poids avec emballage (kg)
|187,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22