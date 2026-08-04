ID 265/55 Afc
Aspirateur de poussières mobile triphasé ID 265/55 Afc conçu pour l'aspiration de quantités moyennes de poussières, de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Très robuste.
L'aspirateur à poussière stationnaire et silencieux ID 265/55 Afc est conçu pour l'aspiration de grandes quantités de poussières, de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Cet appareil à courant alternatif d'une puissance absorbée de 5,5 kW avec système de filtration pour la classe de poussière M est équipé d'un compresseur radial puissant et économe en énergie (IE3) à haut débit volumétrique ainsi que d'un moteur peu sujet à l'usure et nécessitant peu de maintenance. Sa conception robuste et facile d'entretien ainsi que son aptitude à une utilisation en continu en trois-huit lui permettent de se prêter parfaitement aux exigences des applications industrielles difficiles. Un moteur vibrant électrique permet le nettoyage efficace du filtre à poches lavable et résistant. La cuve sur roulettes de 50 litres est dotée d'une fenêtre de contrôle du niveau de remplissageet se vide sans retirer la tête motrice par le biais d'un châssis amovible ergonomique. Un sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré assure un vidage sans poussières et une élimination sécurisée des matières aspirées. Le champ d'application de l'appareil peut être étendu sur demande à la classe de poussière H ou à la zone 22 et à plusieurs zones d'aspiration en parallèle.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevéeFiltration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motriceCuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtreAspiration continue à puissance d'aspiration élevée sans baisse de l'efficacité de filtration. L'assemblage soudé garantit une longue durée de vie au filtre à poches. Pour un décolmatage efficace et confortable du filtre et une puissance d'aspiration constante.
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives
- Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré.
- Élimination facile de la poussière via un sac PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Dépression (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Capacité de la cuve (l)
|50
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance absorbée (kW)
|5,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 175
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|370
|Poids avec emballage (kg)
|469
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Équipement
- Filtre: Filtre à poches
- Accessoires en standard: non
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration de grandes quantités de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières fines