L'aspirateur à poussière stationnaire et silencieux ID 265/55 Afc est conçu pour l'aspiration de grandes quantités de poussières, de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Cet appareil à courant alternatif d'une puissance absorbée de 5,5 kW avec système de filtration pour la classe de poussière M est équipé d'un compresseur radial puissant et économe en énergie (IE3) à haut débit volumétrique ainsi que d'un moteur peu sujet à l'usure et nécessitant peu de maintenance. Sa conception robuste et facile d'entretien ainsi que son aptitude à une utilisation en continu en trois-huit lui permettent de se prêter parfaitement aux exigences des applications industrielles difficiles. Un moteur vibrant électrique permet le nettoyage efficace du filtre à poches lavable et résistant. La cuve sur roulettes de 50 litres est dotée d'une fenêtre de contrôle du niveau de remplissageet se vide sans retirer la tête motrice par le biais d'un châssis amovible ergonomique. Un sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré assure un vidage sans poussières et une élimination sécurisée des matières aspirées. Le champ d'application de l'appareil peut être étendu sur demande à la classe de poussière H ou à la zone 22 et à plusieurs zones d'aspiration en parallèle.