ID 350/110 Afc
L'unité de dépoussiérage moyenne pression 350/110 Afc est utilisée pour une aspiration sécurisée et propre de grandes quantités de poussières et de copeaux fins.
L'aspiration de grandes quantités de poussières et de copeaux fins à l'échelle industrielle constitue le domaine d'application principal de l'unité de dépoussiérage moyenne pression 350/110 Afc. À cet effet, elle dispose d'un filtre à poches de la classe de poussière M selon la norme DIN EN 60335-2-69 ainsi que d'une cuve mobile de 100 litres (DN 250) pourvue d'un regard et d'un sac à fond rond intégré, avec serre-flan et flexible de compensation de pression (DN 25) doté d'un raccord rapide. Pour réduire au minimum le niveau sonore, la partie motrice est entièrement insonorisée et équipée d'un canal de silencieux d'échappement en aval. Une armoire de commande selon la classe de protection IP 54 (conformément aux prescriptions allemandes VDE 0113) est également incluse en standard.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevéeTechnologie de filtration de la classe de poussière M pour une aspiration sécurisée des poussières nocives.
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motriceVidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré. Élimination facile de la poussière via un sac PE.
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtreAspiration continue à puissance d'aspiration élevée sans baisse de l'efficacité de filtration. L'assemblage soudé garantit une longue durée de vie au filtre à poches. Pour un décolmatage efficace et confortable du filtre et une puissance d'aspiration constante.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Dépression (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|11
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|24
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 250
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|754
|Poids avec emballage (kg)
|797
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration de grandes quantités de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières fines ou nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)