ID 350/110 Afc

L'unité de dépoussiérage moyenne pression 350/110 Afc est utilisée pour une aspiration sécurisée et propre de grandes quantités de poussières et de copeaux fins.

L'aspiration de grandes quantités de poussières et de copeaux fins à l'échelle industrielle constitue le domaine d'application principal de l'unité de dépoussiérage moyenne pression 350/110 Afc. À cet effet, elle dispose d'un filtre à poches de la classe de poussière M selon la norme DIN EN 60335-2-69 ainsi que d'une cuve mobile de 100 litres (DN 250) pourvue d'un regard et d'un sac à fond rond intégré, avec serre-flan et flexible de compensation de pression (DN 25) doté d'un raccord rapide. Pour réduire au minimum le niveau sonore, la partie motrice est entièrement insonorisée et équipée d'un canal de silencieux d'échappement en aval. Une armoire de commande selon la classe de protection IP 54 (conformément aux prescriptions allemandes VDE 0113) est également incluse en standard.

Caractéristiques et avantages
Unité de dépoussiérage ID 350/110 Afc: Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
Technologie de filtration de la classe de poussière M pour une aspiration sécurisée des poussières nocives.
Unité de dépoussiérage ID 350/110 Afc: Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré. Élimination facile de la poussière via un sac PE.
Unité de dépoussiérage ID 350/110 Afc: Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
Aspiration continue à puissance d'aspiration élevée sans baisse de l'efficacité de filtration. L'assemblage soudé garantit une longue durée de vie au filtre à poches. Pour un décolmatage efficace et confortable du filtre et une puissance d'aspiration constante.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 972 / 3500
Dépression (mbar/kPa) 71 / 7,1
Capacité de la cuve (l) 100
Puissance absorbée (kW) 11
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 24
Diamètre nominal de raccordement DN 250
Niveau sonore (dB (A)) 75
Classe de poussière du filtre principal M
Poids sans accessoire (kg) 754
Poids avec emballage (kg) 797
Dimensions (L × l × H) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Unité de dépoussiérage ID 350/110 Afc
Unité de dépoussiérage ID 350/110 Afc
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Domaines d'utilisation
  • Pour l'aspiration de grandes quantités de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières fines ou nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
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