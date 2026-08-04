L'aspiration de grandes quantités de poussières et de copeaux fins à l'échelle industrielle constitue le domaine d'application principal de l'unité de dépoussiérage moyenne pression 350/110 Afc. À cet effet, elle dispose d'un filtre à poches de la classe de poussière M selon la norme DIN EN 60335-2-69 ainsi que d'une cuve mobile de 100 litres (DN 250) pourvue d'un regard et d'un sac à fond rond intégré, avec serre-flan et flexible de compensation de pression (DN 25) doté d'un raccord rapide. Pour réduire au minimum le niveau sonore, la partie motrice est entièrement insonorisée et équipée d'un canal de silencieux d'échappement en aval. Une armoire de commande selon la classe de protection IP 54 (conformément aux prescriptions allemandes VDE 0113) est également incluse en standard.