ID 50/40 Afc
Le dépoussiéreur mobile ID 50/40 Afc comprend un compresseur à haute pression pour la séparation des poussières et copeaux adhérents de toute sorte.
Le dépoussiéreur ID 50/40 Afc permet une aspiration sûre pour les machines d'usinage. Grâce à un compresseur à haute pression, il est adapté à la séparation des poussières et copeaux problématiques (par ex. adhérents) de toute sorte. L'appareil est disponible avec différentes classes de puissance et de filtre. La gamme va jusqu'à la classe de filtre « H » pour la séparation des poussières cancérigènes. Une armoire de commande avec un système de décolmatage du filtre à fonctionnement automatique garantit une longue durée de vie du filtre. Disponibles en option : un interrupteur à pression différentielle pour la surveillance du filtre ainsi qu'un capteur de distance à ultrasons pour la surveillance du niveau de remplissage.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevéeFiltration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motriceCuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocivesVidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Dépression (mbar/kPa)
|140 / 14
|Capacité de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|3,2
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|200
|Poids avec emballage (kg)
|200,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|915 x 777 x 1824