ID 90/30

Unité de dépoussiérage ID 90/30 adaptée au fonctionnement en trois-huit : fonctionnement silencieux (64 dB[A]) et haute efficacité pour l'aspiration continue des poussières.

L'unité de dépoussiérage ID 90/30 garantit une aspiration continue des poussières sédimentables et en suspension ainsi que d'autres matières sur les machines et lignes de production. Elle est adaptée au fonctionnement en trois-huit, offre un fonctionnement extrêmement silencieux avec seulement 64 dB(A) et particulièrement économe en énergie grâce au moteur haute efficacité de la classe d'efficacité énergétique IE3. L'unité vient aisément à bout des quantités importantes de poussière grâce à son débit d'air élevé (900 m³/h) et à sa surface filtrante étendue (3,2 m²), même pendant des périodes prolongées. L'entretien du filtre principal de la classe de poussière M s'effectue via un décolmatage manuel intuitif du filtre.

Caractéristiques et avantages
Unité de dépoussiérage ID 90/30: Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante
Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante
Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles Efficacité du décolmatage manuel du filtre défiant toute concurrence grâce à l’armature métallique en treillis présente dans chaque poche du filtre.
Unité de dépoussiérage ID 90/30: Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Unité de dépoussiérage ID 90/30: Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PE
Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PE
Vidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel
  • Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 250 / 900
Dépression (mbar/kPa) 48 / 4,8
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Métal
Puissance absorbée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 3,2
Diamètre nominal de raccordement DN 120
Niveau sonore (dB (A)) 64
Classe de poussière du filtre principal M
Poids sans accessoire (kg) 270
Poids avec emballage (kg) 270,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 1450 x 760 x 1680

Équipement

  • Filtre: Filtre à poches
  • Accessoires en standard: non
Unité de dépoussiérage ID 90/30
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