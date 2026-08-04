ID 90/30
Unité de dépoussiérage ID 90/30 adaptée au fonctionnement en trois-huit : fonctionnement silencieux (64 dB[A]) et haute efficacité pour l'aspiration continue des poussières.
L'unité de dépoussiérage ID 90/30 garantit une aspiration continue des poussières sédimentables et en suspension ainsi que d'autres matières sur les machines et lignes de production. Elle est adaptée au fonctionnement en trois-huit, offre un fonctionnement extrêmement silencieux avec seulement 64 dB(A) et particulièrement économe en énergie grâce au moteur haute efficacité de la classe d'efficacité énergétique IE3. L'unité vient aisément à bout des quantités importantes de poussière grâce à son débit d'air élevé (900 m³/h) et à sa surface filtrante étendue (3,2 m²), même pendant des périodes prolongées. L'entretien du filtre principal de la classe de poussière M s'effectue via un décolmatage manuel intuitif du filtre.
Caractéristiques et avantages
Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constanteDurée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles Efficacité du décolmatage manuel du filtre défiant toute concurrence grâce à l’armature métallique en treillis présente dans chaque poche du filtre.
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motriceCuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PEVidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel
- Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Dépression (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance absorbée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|3,2
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 120
|Niveau sonore (dB (A))
|64
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|270
|Poids avec emballage (kg)
|270,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Équipement
- Filtre: Filtre à poches
- Accessoires en standard: non