ID 90/30 Afc Z22

L'unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 est silencieuse (64 dB[A]). Aspiration sécurisée des très grandes quantités de poussière en zone ATEX 22. Avec décolmatage électrique du filtre.

L'utilisation de notre unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 est également possible en zone explosible sans aucun problème. À la différence de sa petite sœur ID 90/30 Afc, cette version dispose en plus d'un contrôleur de sens de rotation, d'un signal d'avertissement visuel et d'une commande correspondante ce qui garantit son homologation pour la zone ATEX 22. L'unité extrêmement économe et silencieuse (64 dB[A]) peut être exploitée en trois-huit et se montre convaincante lors de l'aspiration continue des poussières en suspension et sédimentables sur les machines ou lignes de production. Un ventilateur radial haute efficacité (IE3) garantit un débit d'air élevé constant de 900 m³/h. En association avec la surface de 3,2 m² du filtre principal de la classe de poussière M, cela permet des durées de fonctionnement prolongées à des quantités de poussière importantes. Le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement via un décolmatage électrique du filtre.

Caractéristiques et avantages
Unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22: Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtre
Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles Nettoyage efficace du filtre pour une puissance d'aspiration toujours élevée.
Unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22: Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22: Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PE
Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PE
Vidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage confortable du filtre grâce au moteur électrique vibrant
  • Décolmatage efficace et confortable du filtre pour une puissance d'aspiration constante.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 250 / 900
Dépression (mbar/kPa) 48 / 4,8
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Métal
Puissance absorbée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 3,2
Diamètre nominal de raccordement DN 120
Niveau sonore (dB (A)) 64
Classe de poussière du filtre principal M
Poids sans accessoire (kg) 314
Poids avec emballage (kg) 301,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 1497 x 800 x 1690

Équipement

  • Filtre: Filtre à poches
  • Accessoires en standard: non
Unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22
Unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22
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