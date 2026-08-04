ID 90/30 Afc Z22
L'unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 est silencieuse (64 dB[A]). Aspiration sécurisée des très grandes quantités de poussière en zone ATEX 22. Avec décolmatage électrique du filtre.
L'utilisation de notre unité de dépoussiérage ID 90/30 Afc Z22 est également possible en zone explosible sans aucun problème. À la différence de sa petite sœur ID 90/30 Afc, cette version dispose en plus d'un contrôleur de sens de rotation, d'un signal d'avertissement visuel et d'une commande correspondante ce qui garantit son homologation pour la zone ATEX 22. L'unité extrêmement économe et silencieuse (64 dB[A]) peut être exploitée en trois-huit et se montre convaincante lors de l'aspiration continue des poussières en suspension et sédimentables sur les machines ou lignes de production. Un ventilateur radial haute efficacité (IE3) garantit un débit d'air élevé constant de 900 m³/h. En association avec la surface de 3,2 m² du filtre principal de la classe de poussière M, cela permet des durées de fonctionnement prolongées à des quantités de poussière importantes. Le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement via un décolmatage électrique du filtre.
Caractéristiques et avantages
Filtre à poches durable et lavable ainsi que décolmatage électrique du filtreDurée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles Nettoyage efficace du filtre pour une puissance d'aspiration toujours élevée.
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motriceCuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PEVidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression. Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage confortable du filtre grâce au moteur électrique vibrant
- Décolmatage efficace et confortable du filtre pour une puissance d'aspiration constante.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Dépression (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance absorbée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|3,2
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 120
|Niveau sonore (dB (A))
|64
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Poids sans accessoire (kg)
|314
|Poids avec emballage (kg)
|301,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Équipement
- Filtre: Filtre à poches
- Accessoires en standard: non