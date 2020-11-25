Aspiration des granulés et des résidus de coulée
Des particules fines et grossières dangereuses sont générées lors de la production et de la transformation du caoutchouc et des plastiques. Ces substances peuvent être présentes en grandes quantités lors du transport ou des travaux d'entretien.
Utilisation:
- Nettoyage des machines et des postes de travail, en particulier l'aspiration des granulés de plastique, des éclats et de la poussière
- Aspiration de la poussière des processus de production, par exemple lors du dosage des granulés
Challenge:
- Poussières dangereuses et dangereuses pour l'environnement
- Poussières explosives
- Prévention de la contamination des produits
Résultat:
- Les processus de production sont maintenus propres et les temps d'arrêt sont réduits au minimum
- Garantie de la sécurité au travail et de l'efficacité
- Aspiration fiable des poussières explosives par des machines certifiées ATEX