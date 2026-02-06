L'aspirateur BVL 5/1 Bp est un aspirateur ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie. Il est le premier aspirateur dorsal d'un poids < 4,6 kg (poids avec batterie) grâce au matériau innovant ( PPE- polypropylène expansé) dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Avec sa puissance de 500 watts, sa longue autonomie de batterie et une cuve à déchets de 5 litres, cet aspirateur dorsal est le meilleur choix pour tous les endroits où le manque de place complique les tâches de nettoyage, que ce soit au cinéma, dans l'avion, le bus ou le train, lors du nettoyage de bureaux ou encore dans les escaliers. Le harnais ergonomique et son concept d'utilisation élaboré permettent de commander toutes les fonctions de base et supplémentaires essentielles via un boitier de commande fixé à la ceinture. L'appareil peut être utilisé aussi bien par des gauchers que des droitiers garantissant un travail en tout confort et sans fatigue. Le moteur électrique brushless est très résistant à l'usure et offre les meilleures performances tout en étant compact. Divers accessoires sont inclus mais aussi un filtre HEPA 13 en option. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcher Power+ ainsi que le chargeur correspondant doivent être commandés séparément.