BVL 5/1 Bp (sans batterie)
Ultra léger et très robuste grâce à son matériau innovant, cet aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp à batterie est fait pour les tâches de nettoyage dans les espaces exigus.
L'aspirateur BVL 5/1 Bp est un aspirateur ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie. Il est le premier aspirateur dorsal d'un poids < 4,6 kg (poids avec batterie) grâce au matériau innovant ( PPE- polypropylène expansé) dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Avec sa puissance de 500 watts, sa longue autonomie de batterie et une cuve à déchets de 5 litres, cet aspirateur dorsal est le meilleur choix pour tous les endroits où le manque de place complique les tâches de nettoyage, que ce soit au cinéma, dans l'avion, le bus ou le train, lors du nettoyage de bureaux ou encore dans les escaliers. Le harnais ergonomique et son concept d'utilisation élaboré permettent de commander toutes les fonctions de base et supplémentaires essentielles via un boitier de commande fixé à la ceinture. L'appareil peut être utilisé aussi bien par des gauchers que des droitiers garantissant un travail en tout confort et sans fatigue. Le moteur électrique brushless est très résistant à l'usure et offre les meilleures performances tout en étant compact. Divers accessoires sont inclus mais aussi un filtre HEPA 13 en option. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcher Power+ ainsi que le chargeur correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur dorsal à batterie ultra légerFabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
PPE (polypropylène expansé) hautement innovantParticulièrement robuste et durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Grande ergonomieChâssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées. Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions. Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
- Résistance à l'usure élevée et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Mode eco!efficiency
- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'énergie et le niveau sonore de la machine tandis qu'il prolonge la durée de vie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Capacité de la cuve (l)
|5
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (6 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency: / max. 50 (6 Ah) Mode Power : / max. 22 (6 Ah) Mode eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 30 (7,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 68
|Courant de charge (A)
|6
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,7
|Poids avec emballage (kg)
|6,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|220 x 320 x 510
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Longueur du flexible d'aspiration: 1 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Acier chromé
- Suceur sol commutable
- Buse pour fauteuils
- Suceur fentes
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Filtre de protection du moteur
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Châssis
Domaines d'utilisation
- Parfait pour le nettoyage dans les avions, les bus et les trains
- Idéal pour les hôtels et les restaurants, les commerces, les cinémas ou les théâtres
- Pratique pour les entreprises de nettoyage dans les bureaux, les couloirs et les escaliers
Trouver des pièces détachées d'origine BVL 5/1 Bp (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.