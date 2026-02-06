L'aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp offre une puissance d'aspiration exceptionnelle. Il est équipé d'un suceur fentes et d'une brosse active de sol (à rouleau) pour nettoyer en profondeur tous les types de sols et de surfaces textiles. La technologie de filtre cyclonique Kärcher garantit une puissance d'aspiration élevée et constante.Son design compact sans fil, sa maniabilité et sa polyvalence en font un aspirateur idéal pour l'hôtellerie, la restauration, le transport, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments. Il est parfait pour le nettoyage manuel, ponctuel et adapté aux escaliers grâce à sa liberté de mouvement. Le filtre HEPA 13 intégré satisfait les normes d'hygiène les plus strictes. Le LVS 1/2 Bp est facile à utiliser : sa puissance d'aspiration est réglable sur 3 niveaux, et d'un simple geste, l'aspirateur de sol se transforme en aspirateur à main pour nettoyer les textiles et différentes surfaces. Le réservoir à poussières ne nécessite aucun sac filtrant, permet de réaliser des économies et se vide de manière hygiénique. Grâce à ses puissantes batteries Kärcher de 36 V, l'aspirateur obtient d'excellents résultats de nettoyage. Remarque : la batterieet le chargeur rapide ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.