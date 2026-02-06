LVS 1/2 Bp
Aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp doté d'une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie de filtre cyclonique. Polyvalent, puissance d'aspiration réglable sur 3 niveaux, filtre HEPA 13, brosse active pour sols et suceur fentes.
L'aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp offre une puissance d'aspiration exceptionnelle. Il est équipé d'un suceur fentes et d'une brosse active de sol (à rouleau) pour nettoyer en profondeur tous les types de sols et de surfaces textiles. La technologie de filtre cyclonique Kärcher garantit une puissance d'aspiration élevée et constante.Son design compact sans fil, sa maniabilité et sa polyvalence en font un aspirateur idéal pour l'hôtellerie, la restauration, le transport, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments. Il est parfait pour le nettoyage manuel, ponctuel et adapté aux escaliers grâce à sa liberté de mouvement. Le filtre HEPA 13 intégré satisfait les normes d'hygiène les plus strictes. Le LVS 1/2 Bp est facile à utiliser : sa puissance d'aspiration est réglable sur 3 niveaux, et d'un simple geste, l'aspirateur de sol se transforme en aspirateur à main pour nettoyer les textiles et différentes surfaces. Le réservoir à poussières ne nécessite aucun sac filtrant, permet de réaliser des économies et se vide de manière hygiénique. Grâce à ses puissantes batteries Kärcher de 36 V, l'aspirateur obtient d'excellents résultats de nettoyage. Remarque : la batterieet le chargeur rapide ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour les professionnels : particulièrement robuste et durableAspiration puissante et constante grâce à notre technologie cyclonique unique. Moteur EC sans charbon pour une longue durée de vie et une résistance accrue à l'usure Innovant, il permet de gagner du temps : système de filtration facile à entretenir.
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage adapté aux besoins : 3 différents modes de nettoyage au choix. Élimine efficacement la poussière et la saleté sur toutes les surfaces. Parfait pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques. Liberté de mouvement illimitée et longue autonomie grâce à la batterie 36 V
Filtre HEPA 13 hautes performancesPour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé de 99,95 % permettant de retenir les particules les plus fines. Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.
Nettoyage polyvalent : 3 modes de fonctionnement au choix
- Mode Puissance, mode Standard ou mode eco!efficiency.
- Choix de la puissance d'aspiration en fonction des besoins de nettoyage.
- Mode eco!efficiency : durable et prolonge l'autonomie de la batterie.
Réservoir à déchets pratique
- Pas de sac requis : une approche durable qui réduit les coûts inutiles
- Il se vide rapidement et facilement sans jamais entrer directement en contact avec la saleté.
- Le réservoir transparent permet de voir le niveau de remplissage à tout moment
Convient à de nombreux usages
- Convient à différents revêtements de sol et surfaces
- Utilisable de manière flexible comme aspirateur à main ou aspirateur-balai
- Idéal également pour le nettoyage des escaliers.
Support mural
- Rangement peu encombrant et facile.
- Rangement sécurisé de l'aspirateur
- Toujours à portée de main.
Support Flexomate
- Rangement peu encombrant et facile.
- Rangement sécurisé de l'aspirateur
- Toujours à portée de main.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Capacité de la cuve (l)
|0,35
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Niveau sonore (dB (A))
|72
|Débit d'air (l/s)
|15
|Puissance nominale (W)
|350
|Dépression (mbar/kPa)
|220 / 22
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency: / env. 80 (5 Ah) Mode Power : / env. 28 (5 Ah) Mode eco!efficiency: / env. 40 (2,5 Ah) Mode Power : / env. 14 (2,5 Ah)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|2
|Poids avec emballage (kg)
|3,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|186 x 250 x 1150
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Nombre de tubes d'aspiration: 1 Pièce(s)
- Buse de sol
- Suceur fentes
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Support mural
Équipement
- Mode eco!efficiency
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
- Pratique pour les entreprises de nettoyage dans les bureaux, les couloirs et les escaliers
- Parfait pour le nettoyage dans les avions, les bus et les trains
- Idéal pour les hôtels et les restaurants, les commerces, les cinémas ou les théâtres
- Spécialement pour le nettoyage intérieur des véhicules en profondeur
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine LVS 1/2 Bp
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.