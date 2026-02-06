CV 48/2 Adv *EU
Doté de 2 moteurs et d'une largueur de 48 cm, le CV 48/2 Adv est l'aspiro-brosseur idéal pour les grandes surfaces. Sa simplicité d'utilisation permet d'enlever la brosse et le câble électrique sans outil.
Conçu pour les nettoyages intensifs sur de très grandes surfaces, le CV 48/2 Adv est l'aspiro-brosseur de référence pour l'hôtellerie, les bâtiments publics ou les showrooms et magasins. Sa largeur de travail de 48 cm et ses 2 moteurs permettent un nettoyage efficace, rapide et performant. Des accessoires directement intégrés sur l'aspiro-brosseur élargissent les possibilités d'utilisation. Un témoin lumineux signale à l'utilisateur la hauteur idéale de brossage suivant l'épaisseur de la fibre de la moquette. Un bouton positionné sur la tête de brossage permet de régler la hauteur de brosse. Des solutions astucieuses comme le système de changement rapide du câble d'alimentation électrique ou le remplacement de la brosse sans outil offrent un gain de temps pour l'utilisateur. Le câble électrique de couleur jaune est extrêmement résistant, souple et ne se tord pas facilement. L'aspiro-brosseur CV 38/2 Adv séduit également par son ergonomie. Son poids léger permet par exemple un travail prolongé sans effort.
Caractéristiques et avantages
Témoin lumineux
Excellents résultats de nettoyageLe flexible d'aspiration peut être retiré en toute simplicité. Ceci permet d'éliminer facilement et sans effort les obstructions.
Remplacement de la brosse sans outilsRemplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (cm)
|48
|Dépression (mbar/kPa)
|200 / 20
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|5,5
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Puissance moteur brosse (W)
|150
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|9,1
|Poids avec emballage (kg)
|13,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|370 x 485 x 1215
Inclus dans la livraison
- Suceur fentes
- Buse pour fauteuils
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d'aspiration extensible
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Brosse-rouleau standard: 1 Pièce(s)
Équipement
- Affichage de l'état du filtre
- Poignée
- Hauteur de poignée ajustable
Domaines d'utilisation
- Moquette
- Utilisation idéale dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le nettoyage des bâtiments
