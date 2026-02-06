Conçu pour les nettoyages intensifs sur de très grandes surfaces, le CV 48/2 Adv est l'aspiro-brosseur de référence pour l'hôtellerie, les bâtiments publics ou les showrooms et magasins. Sa largeur de travail de 48 cm et ses 2 moteurs permettent un nettoyage efficace, rapide et performant. Des accessoires directement intégrés sur l'aspiro-brosseur élargissent les possibilités d'utilisation. Un témoin lumineux signale à l'utilisateur la hauteur idéale de brossage suivant l'épaisseur de la fibre de la moquette. Un bouton positionné sur la tête de brossage permet de régler la hauteur de brosse. Des solutions astucieuses comme le système de changement rapide du câble d'alimentation électrique ou le remplacement de la brosse sans outil offrent un gain de temps pour l'utilisateur. Le câble électrique de couleur jaune est extrêmement résistant, souple et ne se tord pas facilement. L'aspiro-brosseur CV 38/2 Adv séduit également par son ergonomie. Son poids léger permet par exemple un travail prolongé sans effort.