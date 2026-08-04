Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l

Détergent pour surfaces prêt à lʼemploi, pour application manuelle. Séchage rapide et sans traces.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 0,5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 12
pH 9
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 302 x 187 x 244
Propriétés
  • Nettoyant de sols durs prêt à l’emploi
  • Enlève de manière efficace les résidus de nourriture, la graisse, les dépôts de nicotine et les taches de café
  • Action nettoyante puissante sur toutes les surfaces dures et résistantes à l'eau et à l'alcool.
  • Nettoyage puissant
  • Convient également pour le nettoyage d’équipement en acier inoxydable
  • Flacon pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml avec un pulvérisateur professionnel équipé de canon pulvérisateur.
  • Pulvérisateur professionnel réutilisable pour moins de déchet
  • Fraîcheur agrume
  • Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Videos
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols et surfaces
Accessoires