Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Détergent pour surfaces prêt à lʼemploi, pour application manuelle. Séchage rapide et sans traces.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|0,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|9
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|302 x 187 x 244
Propriétés
- Nettoyant de sols durs prêt à l’emploi
- Enlève de manière efficace les résidus de nourriture, la graisse, les dépôts de nicotine et les taches de café
- Action nettoyante puissante sur toutes les surfaces dures et résistantes à l'eau et à l'alcool.
- Nettoyage puissant
- Convient également pour le nettoyage d’équipement en acier inoxydable
- Flacon pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml avec un pulvérisateur professionnel équipé de canon pulvérisateur.
- Pulvérisateur professionnel réutilisable pour moins de déchet
- Fraîcheur agrume
- Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols et surfaces