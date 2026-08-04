Kit de nettoyage vitres
Sac avec kit complet de nettoyage des vitres.
Le kit comprend : Support mouilleur Astro 35 cm, housse de lavage en polyester 35 cm, housse de lavage en polyester avec fibres récurantes 35 cm, poignée Nova, rail 25/34/45 cm, caoutchouc de remplacement pour raclette à vitres, manche télescopique 2 x 125 cm, grattoir à vitre à clip, grattoir à vitre avec manche court, lames de rechange, jack LAMPO 21 mm, joint LAMPO 21 mm, chiffonnette en microfibre, sac de travail.
Caractéristiques et avantages
Tout à portée de main
- Avec ce kit, vous aurez tous les outils de nettoyage des vitres sous la main.
- Sac haut de gamme avec poignée de transport pratique.
Système de changement rapide LAMPO
- Fixation sûre des outils de travail sur les manches télescopiques avec le système de changement rapide LAMPO.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc / PA / PP / POM / PET
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|4
|Poids de l'emballage (kg)
|5,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1460 x 130 x 245
|Dimensions (emballé) (mm)
|1460 x 130 x 124
Équipement
- Connexion Lampo
- Filetage Italien
Domaines d'utilisation
- Vitres