Le kit comprend : Support mouilleur Astro 35 cm, housse de lavage en polyester 35 cm, housse de lavage en polyester avec fibres récurantes 35 cm, poignée Nova, rail 25/34/45 cm, caoutchouc de remplacement pour raclette à vitres, manche télescopique 2 x 125 cm, grattoir à vitre à clip, grattoir à vitre avec manche court, lames de rechange, jack LAMPO 21 mm, joint LAMPO 21 mm, chiffonnette en microfibre, sac de travail.