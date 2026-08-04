Kit de nettoyage vitres

Sac avec kit complet de nettoyage des vitres.

Le kit comprend : Support mouilleur Astro 35 cm, housse de lavage en polyester 35 cm, housse de lavage en polyester avec fibres récurantes 35 cm, poignée Nova, rail 25/34/45 cm, caoutchouc de remplacement pour raclette à vitres, manche télescopique 2 x 125 cm, grattoir à vitre à clip, grattoir à vitre avec manche court, lames de rechange, jack LAMPO 21 mm, joint LAMPO 21 mm, chiffonnette en microfibre, sac de travail.

Caractéristiques et avantages
Tout à portée de main
  • Avec ce kit, vous aurez tous les outils de nettoyage des vitres sous la main.
  • Sac haut de gamme avec poignée de transport pratique.
Système de changement rapide LAMPO
  • Fixation sûre des outils de travail sur les manches télescopiques avec le système de changement rapide LAMPO.
Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP / caoutchouc / PA / PP / POM / PET
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 4
Poids de l'emballage (kg) 5,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 1460 x 130 x 245
Dimensions (emballé) (mm) 1460 x 130 x 124

Équipement

  • Connexion Lampo
  • Filetage Italien
Domaines d'utilisation
  • Vitres
Accessoires