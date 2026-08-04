Frange microfibre bleue à languettes 40 cm
Frange en microfibre avec haut pouvoir absorbant et support en polyester Système à plat avec languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses
Efficacité, simplicité et absence de contact avec la saleté : la frange microfibre avec boucles à poils courts et fixation à languettes pratique assure un nettoyage hygiénique et efficace. Elle permet d'éviter tout contact de la saleté avec la peau pendant et après le nettoyage. Les fibres courtes et fines offrent d'excellentes propriétés de frottement pour une absorption maximale de l'humidité et de la saleté ainsi qu'une puissance de nettoyage fiable. La bonnette de 40 centimètres de largeur est idéale pour le nettoyage en profondeur des sols lisses, légèrement texturés et résistants à l'eau. La frange microfibre peut en outre être utilisée avec le chariot à un ou deux seaux et la presse d'essorage. Pour éviter toute contamination croisée, un code couleur permet d'affecter clairement la frange à la zone à nettoyer correspondante. Celle-ci est compatible avec le support pour balai à plat avec languettes de 40 centimètres.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Languette
|Matériau
|85% PET / 15% PA
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu en bouclette (couche de nettoyage)
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|max. 60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 140
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide