Efficacité, simplicité et absence de contact avec la saleté : la frange microfibre avec boucles à poils courts et fixation à languettes pratique assure un nettoyage hygiénique et efficace. Elle permet d'éviter tout contact de la saleté avec la peau pendant et après le nettoyage. Les fibres courtes et fines offrent d'excellentes propriétés de frottement pour une absorption maximale de l'humidité et de la saleté ainsi qu'une puissance de nettoyage fiable. La bonnette de 40 centimètres de largeur est idéale pour le nettoyage en profondeur des sols lisses, légèrement texturés et résistants à l'eau. La frange microfibre peut en outre être utilisée avec le chariot à un ou deux seaux et la presse d'essorage. Pour éviter toute contamination croisée, un code couleur permet d'affecter clairement la frange à la zone à nettoyer correspondante. Celle-ci est compatible avec le support pour balai à plat avec languettes de 40 centimètres.