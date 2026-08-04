Le pad de nettoyage blanc est très polyvalent et, grâce à son format compact, il convient notamment à un nettoyage intensif en douceur des sols et des surfaces inaccessibles aux machines de nettoyage. Pour le nettoyage des sols, nous vous conseillons de l'utiliser avec notre support de pad assorti, avec manche et articulation ; pour l'utilisation manuelle sur les surfaces, nous recommandons le support de pad à main de Kärcher. Le pad en fibres non tissées muni d'un grain abrasif doux est également adapté au nettoyage de surfaces et d'objets, par exemple en acier inoxydable, en chrome, en cuivre, en porcelaine ou en céramique.