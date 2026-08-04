M 80
Caractéristiques et avantages
Brossage très efficace
Large ouverture d'insertionNettoyage efficace de tapis de sol d’une largeur allant jusqu’à 80 cm.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et individuelle.
Durée de fonctionnement programmable
- Réglage de la durée de fonctionnement jusqu’à 10 minutes.
- Adaptation individuelle en fonction des contraintes sur place.
Collecteur
- La saleté tombe immédiatement dans un bac de récupération.
- La garantie d’avoir des tapis de sol toujours propres
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50