M 80 3

Caractéristiques et avantages
Équipement complémentaire M 80 3: Brossage très efficace
Brossage très efficace
Équipement complémentaire M 80 3: Large ouverture d'insertion
Large ouverture d'insertion
Nettoyage efficace de tapis de sol d’une largeur allant jusqu’à 80 cm.
Équipement complémentaire M 80 3: Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Programmation simple et individuelle.
Durée de fonctionnement programmable
  • Réglage de la durée de fonctionnement jusqu’à 10 minutes.
  • Adaptation individuelle en fonction des contraintes sur place.
Collecteur
  • La saleté tombe immédiatement dans un bac de récupération.
  • La garantie d’avoir des tapis de sol toujours propres
Spécifications

Données techniques

Classe de protection IP44
Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Accessoires