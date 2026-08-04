Entièrement configurable selon les envies et les besoins de chaque client, l'armoire de lavage SB OB de Kärcher séduit par son encombrement réduit. Cette solution monopiste flexible offre jusqu'à 7 programmes de lavage différents pour un lavage complet du véhicule – la programmation est très facile, intuitive et se fait à l'aide d'un écran tactile. La SB OB est idéale pour exploiter des surfaces restantes inutilisées et générer ainsi des revenus supplémentaires intéressants pour un investissement réduit.