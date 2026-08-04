SB OB
L'armoire monopiste SB OB de Kärcher permet un lavage complet des véhicules en libre-service et des résultats parfaits. Ses dimensions très compactes en font la solution idéale pour exploiter les espaces restreints et rentabiliser des petites surfaces inexploitées.
Entièrement configurable selon les envies et les besoins de chaque client, l'armoire de lavage SB OB de Kärcher séduit par son encombrement réduit. Cette solution monopiste flexible offre jusqu'à 7 programmes de lavage différents pour un lavage complet du véhicule – la programmation est très facile, intuitive et se fait à l'aide d'un écran tactile. La SB OB est idéale pour exploiter des surfaces restantes inutilisées et générer ainsi des revenus supplémentaires intéressants pour un investissement réduit.
Caractéristiques et avantages
Jusqu'à 4 pompes doseuses de détergentPermet jusqu'à 7 programmes de lavage pour générer des revenus supplémentaires intéressants. Génère des revenus supplémentaires intéressants.
1, 2 ou 3 outils de lavageLa mousse hautes performances carrosserie, la mousse hautes performances spéciale jantes et le prélavage intensif sont disponibles comme programmes de lavage supplémentaires pour garantir un excellent résultat de nettoyage et une satisfaction élevée de chaque client. Un prénettoyage intensif garantit un excellent résultat de nettoyage. Assure une satisfaction élevée des clients.
Adoucisseur d'eau et osmoseurL'ensemble du traitement d'eau tient à l'intérieur de l'armoire SB OB donc l'encombrement reste très réduit même avec l'option de rinçage final en eau osmosée. Très faible encombrement.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar)
|100 - 120
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Bornes de lavage en libre-service: 1
- Programmes de lavage: 7 Pièce(s)