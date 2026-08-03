Το αυτόματο στροφείο σωλήνα προσφέρει μέγιστη άνεση κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα του σωλήνα υψηλής πίεσης. Είναι κατάλληλο για τις κατηγορίες HDS medium και super και συνδέεται πολύ εύκολα χάρη στο πρακτικό πλήρες κιτ εξαρτημάτων. Διατηρεί όλες τις λειτουργίες συσκευής. Το στροφείο σωλήνα μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολη μεταφορά. Το κιτ εξαρτημάτων περιλαμβάνει ένα αυτόματο στροφείο σωλήνα, έναν σωλήνα υψηλής πίεσης καθώς και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για τη σύνδεση.