Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, 280 mm
Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 50, WV 75, WV 2 και WV 5. Για καθαριότητα χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες επιφάνειες - χωρίς στάξιμο.
Απλώς αλλάξτε τα λάστιχα του μάκτρου (280 mm) και το σύστημα καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία καθαρίζει όλες τις λείες επιφάνειες χωρίς ίχνη – χωρίς στάξιμο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
- Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Μαλακό χείλος σιλικόνης
- Καθαρισμός χωρίς γραμμές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|280 x 5 x 45
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Λεία επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Συμπύκνωση
- Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών