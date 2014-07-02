Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, 280 mm

Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 50, WV 75, WV 2 και WV 5. Για καθαριότητα χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες επιφάνειες - χωρίς στάξιμο.

Απλώς αλλάξτε τα λάστιχα του μάκτρου (280 mm) και το σύστημα καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία καθαρίζει όλες τις λείες επιφάνειες χωρίς ίχνη – χωρίς στάξιμο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
  • Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Μαλακό χείλος σιλικόνης
  • Καθαρισμός χωρίς γραμμές.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 2
Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 280 x 5 x 45
Πεδία εφαρμογής
  • Λεία επιφάνειες
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
  • Καμπίνα ντους/μπανιέρα
  • Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
  • Συμπύκνωση
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών