Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, 280 mm

Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 50, WV 75, WV 2 και WV 5. Για καθαριότητα χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες επιφάνειες - χωρίς στάξιμο.