Περιστροφικά ακροφύσια

Kärcher Τούρμπο μπεκ απλό

Τούρμπο μπεκ απλό

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Kärcher Τούρμπο μπεκ πολλαπλό

Τούρμπο μπεκ πολλαπλό

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