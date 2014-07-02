Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το τούρμπο μπεκ

Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το τούρμπο μπεκ Προστασία από πιτσίλισμα κατά το καθάρισμα γωνιών και ακμών. Ταιριάζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 4.763-184).