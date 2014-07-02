Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το τούρμπο μπεκ
Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το τούρμπο μπεκ Προστασία από πιτσίλισμα κατά το καθάρισμα γωνιών και ακμών. Ταιριάζει σε όλα τα τούρμπο μπεκ της Kärcher (εκτός από το 4.763-184).
Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για φυσητήρα ρύπων Προστατεύει από το πιτσίλισμα κατά το καθάρισμα σκαλιών, γωνιών και ακμών σε εξωτερικούς χώρους. Ταιριάζει σε όλους τους φυσητήρες ρύπων της Kärcher (εκτός από τον 4.763-184).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
Συμπαγής σχεδιασμός
Εκπληκτικές επιδόσεις
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|192 x 193 x 176
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκαλιά
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο