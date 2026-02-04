Ατμοκαθαριστής ορθίου τύπου KST 2 Upright EasyFix
Ξέγνοιαστος βαθύς καθαρισμός με ατμό: Ο KST 2 Upright EasyFix είναι εξαιρετικά εύκολος στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκληρά δάπεδα.
Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον KST 2 Upright EasyFix απομακρύνει έως και 99,999% των κοροναϊών¹⁾ και 99,99% των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες των νοικοκυριών, χωρίς χημικά. Η σφουγγαρίστρα ατμού θερμαίνεται σε χρόνο μηδέν και, χάρη στη μόνιμα επαναγεμιζόμενη και αφαιρούμενη δεξαμενή φρέσκου νερού που περιλαμβάνει κασέτα αφαίρεσης αλάτων, είναι έτοιμη για χρήση ιδιαίτερα γρήγορα και πολύ εύκολη στη χρήση. Η ένδειξη LED στη λαβή παρέχει άμεση πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας μέσω διαφορετικών χρωματικών κωδικών. Σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας πανιά μικροϊνών μας, το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο εγγυάται ένα πιο σχολαστικό αποτέλεσμα καθαρισμού από ό,τι θα είχες με τις συμβατικές μεθόδους, όπως η χρήση σφουγγαρίστρας, καθώς επίσης επιτρέπει την εύκολη αλλαγή πανιών χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σχεδιασμός προϊόντος σε λεπτή γραμμή και κεφαλή δαπέδου με περιστρεφόμενη άρθρωσηΕργονομικός και αποτελεσματικός καθαρισμός με πλήρη επαφή με το δάπεδο για οποιοδήποτε ύψος χάρη στον εύκαμπτο σύνδεσμο ακροφυσίου.
Σύντομος χρόνος θέρμανσηςΜε χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση σε χρόνο μηδέν.
Η ταινία LED στη λαβή δείχνει αν έχει ολοκληρωθεί η προθέρμανση και εάν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.Εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή, χάρη στη συνεχή ανατροφοδότηση της συσκευής με τον χρήστη σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της. Το παλλόμενο κόκκινο φως δείχνει ότι η συσκευή θερμαίνεται ενώ το σταθερό πράσινο φως δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
Ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο και στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
- Εξαιρετικός καθαρισμός χάρη στην αποδοτική τεχνολογία. Αλλαγή πανιού χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τη σκόνη
- Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου.
- Εργονομικός και αποτελεσματικός καθαρισμός με πλήρη επαφή με το δάπεδο για οποιοδήποτε ύψος χάρη στον εύκαμπτο σύνδεσμο ακροφυσίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.9% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 50
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1600
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|0,4
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Ύφασμα μικροϊνών για το πάτωμα με γάντζο και βρόχο: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
Εξοπλισμός
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
Πεδία εφαρμογής
- Πέτρινα δάπεδα