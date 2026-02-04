Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον KST 2 Upright EasyFix απομακρύνει έως και 99,999% των κοροναϊών¹⁾ και 99,99% των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες των νοικοκυριών, χωρίς χημικά. Η σφουγγαρίστρα ατμού θερμαίνεται σε χρόνο μηδέν και, χάρη στη μόνιμα επαναγεμιζόμενη και αφαιρούμενη δεξαμενή φρέσκου νερού που περιλαμβάνει κασέτα αφαίρεσης αλάτων, είναι έτοιμη για χρήση ιδιαίτερα γρήγορα και πολύ εύκολη στη χρήση. Η ένδειξη LED στη λαβή παρέχει άμεση πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας μέσω διαφορετικών χρωματικών κωδικών. Σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας πανιά μικροϊνών μας, το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο εγγυάται ένα πιο σχολαστικό αποτέλεσμα καθαρισμού από ό,τι θα είχες με τις συμβατικές μεθόδους, όπως η χρήση σφουγγαρίστρας, καθώς επίσης επιτρέπει την εύκολη αλλαγή πανιών χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους.