Ατμοκαθαριστής SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Η επετειακή έκδοση SC 3 Deluxe Anniversary Edition με ειδικά αξεσουάρ για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας καθαρίζει τέλεια και τις καμπύλες επιφάνειες χάρη στο εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός.
Το SC 3 Deluxe Anniversary Edition, για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας, είναι μια περιορισμένη έκδοση χρώματος με ειδικά αξεσουάρ. Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για έναρξη μετά από χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερολέπτων και εξαλείφει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ σε σκληρές επιφάνειες. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση προσφέρει εξαιρετική εργονομία και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Το επιπλέον εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός επιτρέπει τον λεπτομερή και άνετο καθαρισμό τόσο των επίπεδων όσο και των καμπύλων λείων επιφανειών ασκώντας απαλή πίεση μαζί με το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών, ακόμη και σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς. Η ρύθμιση ατμού δύο σταδίων εγγυάται ότι η ροή ατμού προσαρμόζεται τέλεια στην επιφάνεια και το επίπεδο βρωμιάς κάθε φορά. Το διαμέρισμα αξεσουάρ στην ίδια τη συσκευή παρέχει έναν απλό και ασφαλή τρόπο αποθήκευσης αξεσουάρ, καλωδίων και σωλήνων. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ενσωματωμένη κασέτα αφαλάτωσης, μια δεξαμενή νερού που μπορεί να ξαναγεμιστεί όποτε χρειάζεται για αδιάλειπτο καθαρισμό και μια λωρίδα φωτός LED για ένδειξη των λειτουργιών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύντομος χρόνος θέρμανσηςΜε χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση σε χρόνο μηδέν.
Βολική θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων και θέσης στάθμευσηςΒολική αποθήκευση εξαρτημάτων, σωλήνα επέκτασης, καλωδίων και σωλήνα ατμού. Θέση στάθμευσης για εύκολη στάθμευση του ακροφυσίου δαπέδου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτωνΟ κάδος μπορεί να αναπληρωθεί γρήγορα και εύκολα για αδιάκοπη χρήση. Η έξυπνη κασέτα αφαίρεσης αλάτων απομακρύνει αυτόματα τα άλατα από το νερό, παρατείνοντας δραματικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
- Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων στο σπίτι χάρη στην ειδική τεχνολογία
- Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου.
- Εργονομικός αποτελεσματικός καθαρισμός και καλή επαφή στο πάτωμα ανεξάρτητα από το ύψος του χειριστή χάρη στην ευέλικτη άρθρωση.
Πολυχρηστικά αξεσουάρ
- Αποτελεσματικός καθαρισμός διαφορετικών επιφανειών με το εξάρτημα δαπέδου, το εξάρτημα χειρός, τη στρογγυλή βούρτσα και πολλά ακόμα.
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
- Για λεπτομερή καθαρισμό και βέλτιστη αφαίρεση ρύπων
Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά
- Σύστημα κλειδώματος για παιδιά
Έλεγχος της ροής ατμού στη χειρολαβή
- Ο ατμός ρυθμίζεται σύμφωνα με τον τύπο της επιφάνειας και τον ρύπο.
Διακόπτης On/Off πάνω στο μηχάνημα
- Εύκολη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 75
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1900
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3,5
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|1
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Φυσίγγιο αφαλάτωσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Βούρτσα σχισμών
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη συσκευή (δύο βημάτων)
- Κάδος: μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 2.2 m
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- Αρμοί πλακιδίων