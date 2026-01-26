Το SC 3 Deluxe Anniversary Edition, για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας, είναι μια περιορισμένη έκδοση χρώματος με ειδικά αξεσουάρ. Ο ατμοκαθαριστής είναι έτοιμος για έναρξη μετά από χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερολέπτων και εξαλείφει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ σε σκληρές επιφάνειες. Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με εύκαμπτη άρθρωση προσφέρει εξαιρετική εργονομία και τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Το επιπλέον εύκαμπτο ακροφύσιο χειρός επιτρέπει τον λεπτομερή και άνετο καθαρισμό τόσο των επίπεδων όσο και των καμπύλων λείων επιφανειών ασκώντας απαλή πίεση μαζί με το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών, ακόμη και σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς. Η ρύθμιση ατμού δύο σταδίων εγγυάται ότι η ροή ατμού προσαρμόζεται τέλεια στην επιφάνεια και το επίπεδο βρωμιάς κάθε φορά. Το διαμέρισμα αξεσουάρ στην ίδια τη συσκευή παρέχει έναν απλό και ασφαλή τρόπο αποθήκευσης αξεσουάρ, καλωδίων και σωλήνων. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ενσωματωμένη κασέτα αφαλάτωσης, μια δεξαμενή νερού που μπορεί να ξαναγεμιστεί όποτε χρειάζεται για αδιάλειπτο καθαρισμό και μια λωρίδα φωτός LED για ένδειξη των λειτουργιών.