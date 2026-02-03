Η σφουγγαρίστρα ατμού SC 3 Upright της Kärcher εξασφαλίζει βαθιά καθαριότητα σε όλα τα σκληρά δάπεδα χωρίς καμία ανησυχία και με τον πιο απλό χειρισμό: ο ατμός ρυθμίζεται εύκολα μέσω τριών προκαθορισμένων επιπέδων για να ταιριάζει στην επιφάνεια. Το μοντέλο υψηλότερης ποιότητας στη σειρά Upright θερμαίνεται σε δευτερόλεπτα. Χάρη στη δεξαμενή καθαρού νερού, η οποία μπορεί να γεμίσει και να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του φυσιγγίου αφαλάτωσης, αυτή η σφουγγαρίστρα ατμού είναι έτοιμη για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας υποδεικνύεται μέσω των χρωματικών κωδικών στη ζώνη LED. Ο σχολαστικός καθαρισμός αφαιρεί έως και 99,999% όλων των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές οικιακές σκληρές επιφάνειες. Όσον αφορά τον σχολαστικό καθαρισμό, η SC 3 Upright είναι πολύ ανώτερη από τις συμβατικές μεθόδους, όπως η χρήση σφουγγαρίστρας, χάρη στο συνδυασμό του ακροφυσίου δαπέδου EasyFix και των πανιών καθαρισμού δαπέδου υψηλής ποιότητας. Η αλλαγή του υφάσματος στο ακροφύσιο του δαπέδου χωρίς καμία επαφή με βρωμιά είναι βολική χάρη στη στερέωση με γάντζο και βρόχο. Απλώς πάτησε τη μεγάλη γλωττίδα στο πανί καθαρισμού δαπέδου και τράβηξε τη συσκευή προς τα πάνω. Aκόμη και τα δάπεδα με μοκέτα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν νέα πνοή χρησιμοποιώντας το εξάρτημα χαλιών.