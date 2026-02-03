Ατμοκαθαριστής ορθίου τύπου SC 3 Upright
Αβίαστος βαθύς καθαρισμός σκληρών δαπέδων: η εύκολη στη χρήση ατμοσφουγγαρίστρα SC 3 Upright p εξαφανίζει έως και 99,999% των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾.
Η σφουγγαρίστρα ατμού SC 3 Upright της Kärcher εξασφαλίζει βαθιά καθαριότητα σε όλα τα σκληρά δάπεδα χωρίς καμία ανησυχία και με τον πιο απλό χειρισμό: ο ατμός ρυθμίζεται εύκολα μέσω τριών προκαθορισμένων επιπέδων για να ταιριάζει στην επιφάνεια. Το μοντέλο υψηλότερης ποιότητας στη σειρά Upright θερμαίνεται σε δευτερόλεπτα. Χάρη στη δεξαμενή καθαρού νερού, η οποία μπορεί να γεμίσει και να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του φυσιγγίου αφαλάτωσης, αυτή η σφουγγαρίστρα ατμού είναι έτοιμη για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας υποδεικνύεται μέσω των χρωματικών κωδικών στη ζώνη LED. Ο σχολαστικός καθαρισμός αφαιρεί έως και 99,999% όλων των ιών¹⁾ και 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές οικιακές σκληρές επιφάνειες. Όσον αφορά τον σχολαστικό καθαρισμό, η SC 3 Upright είναι πολύ ανώτερη από τις συμβατικές μεθόδους, όπως η χρήση σφουγγαρίστρας, χάρη στο συνδυασμό του ακροφυσίου δαπέδου EasyFix και των πανιών καθαρισμού δαπέδου υψηλής ποιότητας. Η αλλαγή του υφάσματος στο ακροφύσιο του δαπέδου χωρίς καμία επαφή με βρωμιά είναι βολική χάρη στη στερέωση με γάντζο και βρόχο. Απλώς πάτησε τη μεγάλη γλωττίδα στο πανί καθαρισμού δαπέδου και τράβηξε τη συσκευή προς τα πάνω. Aκόμη και τα δάπεδα με μοκέτα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν νέα πνοή χρησιμοποιώντας το εξάρτημα χαλιών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προκαθορισμένος έλεγχος ροής ατμού σε τρία επίπεδα για τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειώνΔυνατότητες επιλογής των συμβόλων επίστρωσης δαπέδου για ξύλο, πλακάκια και χαλί, ώστε να ρυθμίσετε την ιδανική ροή ατμού.
Ατμός χωρίς διακοπή και ενσωματωμένη κασέτα αφαίρεσης αλάτωνΗ αφαιρούμενη δεξαμενή γεμίζει εύκολα ανά πάσα στιγμή - για συνεχή ατμό χωρίς να διακόπτετε την εργασία σας. Η έξυπνη κασέτα αφαίρεσης αλάτων απομακρύνει αυτόματα τα άλατα από το νερό, παρατείνοντας δραματικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Σύντομος χρόνος θέρμανσηςΜε χρόνο προθέρμανσης μόλις 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση σε χρόνο μηδέν.
Η ταινία LED στη λαβή δείχνει αν έχει ολοκληρωθεί η προθέρμανση και εάν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- Εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή, χάρη στη συνεχή ανατροφοδότηση της συσκευής με τον χρήστη σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της.
- Το παλλόμενο κόκκινο φως δείχνει ότι η συσκευή θερμαίνεται ενώ το σταθερό πράσινο φως δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
Ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο και στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
- Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων.
- Αλλαγή πανιού χωρίς επαφή χωρίς επαφή με τη βρωμιά και βολική προσάρτηση του πανιού καθαρισμού δαπέδου χάρη στο σύστημα αγκίστρου και βρόχου.
- Εργονομικός και αποτελεσματικός καθαρισμός με πλήρη επαφή με το δάπεδο για οποιοδήποτε ύψος χάρη στον εύκαμπτο σύνδεσμο ακροφυσίου.
Έξυπνη ρύθμιση σκληρότητας του νερού
- Η σκληρότητα του νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα από μαλακό έως πολύ σκληρό.
- Η συσκευή έχει μακρά διάρκεια ζωής χάρη στη βέλτιστη προστασία από τα άλατα.
Εξάρτημα χαλιού για το φρεσκάρισμα χαλιών
- Με τη χρήση του εξαρτήματος χαλιού μπορείτε να δώσετε νέα πνοή στα χαλιά με εύκολο και πρακτικό τρόπο.
Διακόπτης On/Off πάνω στο μηχάνημα
- Εύκολη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.9% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 60
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1600
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|0,5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|0,5
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ο ελάχιστος συντελεστής κατά τον οποίο παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, βάσει εσωτερικών δοκιμών με σκληρότητα νερού 20 °dH και ανθρακική σκληρότητα 15 °dH.
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Εξάρτημα χαλιού
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
Εξοπλισμός
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (τριών βημάτων)
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Φρεσκάρει τα δάπεδα με μοκέτα