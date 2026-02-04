Χάρη στη συσκευή καθαρισμού βεραντών που λειτουργεί με μπαταρία, η βρωμιά και άλλες μορφές ρύπων, όπως βρύα ή γκρι φιλμ, δεν θα μαστίζουν πλέον την ξύλινη βεράντα σας. Η ασύρματη λειτουργία καθιστά το PCL 3-18 ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό περιοχών όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Απλώς συνδέστε το στο λάστιχο κήπου και είστε έτοιμοι: Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα διανομής νερού, οι ρύποι αφαιρούνται από τις περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες και ξεπλένονται αμέσως με μία κίνηση. Το πλάτος εργασίας έχει σχεδιαστεί βέλτιστα έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται δύο σανίδες ταυτόχρονα, μέχρι τις άκρες. Επιπλέον, δεν απαιτούνται εργαλεία για την αλλαγή των κυλινδρικών βουρτσών, πράγμα που σημαίνει ότι – εκτός από ξύλο και WPC – ακόμη και τα πλακάκια από λεία πέτρα μπορούν να καθαριστούν σχολαστικά και χωρίς κόπο.