Καθαριστής επιφανειών PCL 3-18
Η συσκευή καθαρισμού βεραντών που λειτουργεί με μπαταρία καθαρίζει τις ξύλινες βεράντες με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και χωρίς να αφήνει υπολείμματα, χάρη στις περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες και το ενσωματωμένο σύστημα διανομής νερού.
Χάρη στη συσκευή καθαρισμού βεραντών που λειτουργεί με μπαταρία, η βρωμιά και άλλες μορφές ρύπων, όπως βρύα ή γκρι φιλμ, δεν θα μαστίζουν πλέον την ξύλινη βεράντα σας. Η ασύρματη λειτουργία καθιστά το PCL 3-18 ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό περιοχών όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Απλώς συνδέστε το στο λάστιχο κήπου και είστε έτοιμοι: Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα διανομής νερού, οι ρύποι αφαιρούνται από τις περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες και ξεπλένονται αμέσως με μία κίνηση. Το πλάτος εργασίας έχει σχεδιαστεί βέλτιστα έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται δύο σανίδες ταυτόχρονα, μέχρι τις άκρες. Επιπλέον, δεν απαιτούνται εργαλεία για την αλλαγή των κυλινδρικών βουρτσών, πράγμα που σημαίνει ότι – εκτός από ξύλο και WPC – ακόμη και τα πλακάκια από λεία πέτρα μπορούν να καθαριστούν σχολαστικά και χωρίς κόπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες (περιλαμβάνονται στο πεδίο προμήθειας για ξύλινες επιφάνειες)Επιμελής καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών από ξύλο και WPC.
Ενσωματωμένη διανομή νερούΕξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού – οι ρύποι αφαιρούνται και ξεπλένονται με μια κίνηση.
Εργονομική βαλβίδα ρύθμισης νερούΗ ποσότητα του νερού μπορεί να ρυθμιστεί ευέλικτα ανάλογα με το επίπεδο του ρύπου.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: Χρόνος λειτουργίας, χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές πλατφόρμας μπαταρίας 18 V.
Δυνατότητα αντικατάστασης των βουρτσών με κυλίνδρους
- Κατάλληλο για τον καθαρισμό ξύλινων πλαισίων βεράντας και επενδύσεων δαπέδου WPC.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Μέγ. πίεση (bar)
|max. 10
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Κατανάλωση νερού σε 4 bar (l/h)
|max. 180
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|500 - 600
|Πλάτος εργασίας κυλινδρικής βούρτσας (mm)
|300
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Εξοπλισμός
- Δύο ακροφύσια νερού
- Βαλβίδα ελέγχου της παροχής νερού
- Θέση αποθήκευσης
- Εργονομική λαβή και χειρολαβή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι
- Ξύλινες επιφάνειες
- Βρύα