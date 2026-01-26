Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Premium
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 4 Comfort Premium με απόδοση επιφάνειας 30 m²/h, σωλήνα PremiumFlex, τροχό σωλήνα και υδρόψυκτο κινητήρα, είναι ιδανικό για το σπίτι και το αυτοκίνητο.
Το K 4 Comfort Premium είναι ένα ισχυρό και βολικό πλυστικό υψηλής πίεσης, ιδανικό για την απομάκρυνση μέτριων ρύπων γύρω από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Ο ανθεκτικός, υδρόψυκτος κινητήρας του εξασφαλίζει σταθερή απόδοση, ενώ ο βολικός κύλινδρος σωλήνα με σωλήνα PremiumFlex εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία. Επιπλέον, το πιστόλι σκανδάλης G 180 50 Q COMFORT!Hold μειώνει την πίεση συγκράτησης έως και 50 τοις εκατό, γεγονός που επιτρέπει την εργασία χωρίς κόπωση, ενώ χάρη στο σύστημα Quick Connect, ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα. Η καινοτόμος ράβδος ψεκασμού 4 σε 1 συνδυάζει 4 διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού που μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εργασία που πρέπει να γίνει. Τα καλώδια και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και συμπαγώς στη συσκευή, ενώ η τηλεσκοπική λαβή και οι τροχοί με μαλακή επιφάνεια διευκολύνουν τη μεταφορά. Για βέλτιστη υποστήριξη, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν ενσωματωμένο σύμβουλο εφαρμογών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα. Το πακέτο παράδοσηςπεριλαμβάνει 1 λίτρο καθαριστικού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξυπνη σχεδίαση συσκευήςΟ σχεδιασμός της συσκευής διαθέτει οργανωμένες εισόδους και εξόδους καλωδίων και σωλήνων. Αυτό εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων και χώρο εργασίας και γενικά διευκολύνει το χειρισμό των καλωδίων και των σωλήνων. Η σωστή ευθυγράμμιση των συσκευών με τις συνδέσεις σωλήνων και καλωδίων προς την πηγή ρεύματος και νερού καθιστά τον καθαρισμό πολύ πιο βολικό.
Άνετο πιστόλι με COMFORT!Hold και Quick ConnectCOMFORT! Το Hold μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης. Ιδιαίτερα πλεονεκτικό για μακροχρόνιες εφαρμογές κατά τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Σύνδεση Quick Connect για εύκολη σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης.
4-σε-1 Multi JetΠολλές επιλογές καθαρισμού χάρη στα 4 διαφορετικά ακροφύσια σε μία ράβδο ψεκασμού. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ράβδο για μεγαλύτερη ευκολία. Απλά γύρισε την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού για να αλλάξεις το μοτίβο ψεκασμού.
2-σε-1 καθαριστικό
- Η καινοτόμος ιδέα καθαριστικού παρέχει μέγιστη ευελιξία και βέλτιστη δοσολογία για κάθε εργασία καθαρισμού.
- Το καθαριστικό μπορεί να διανεμηθεί μέσω της συσκευής και του ακροφυσίου Multi Jet ή, για περισσότερο αφρό, μέσω του ακροφυσίου αφρού, συμπεριλαμβανομένης της δοσολογίας καθαριστικού.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher (διατίθενται προαιρετικά) όχι μόνο προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια που καθαρίζεται αλλά παράγουν πιο αποτελεσματικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό
- Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
- Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.
- Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Εργονομική μεταφορά
- Η τηλεσκοπική λαβή με μηχανισμό ασφάλισης επιτρέπει την εύκολη, άνετη και εργονομική μεταφορά.
- Οι τροχοί με μαλακή δομή επιτρέπουν την εύκολη και αβίαστη μετακίνηση της συσκευής.
- Η λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη και εργονομική ανύψωση της συσκευής.
Εφαρμογή Home & Garden
- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμός με 20% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- Έως και 80% λιγότερη κατανάλωση νερού σε σύγκριση με έναν συμβατικό σωλήνα κήπου.²⁾
- Συσκευασία κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ²⁾ Συνθήκες εσωτερικών δοκιμών: η παροχή νερού του πλυστικού μηχανήματος είναι το 40% εκείνης ενός λάστιχου κήπου, ενώ ο χρόνος καθαρισμού μειώνεται στο μισό. Η παροχή και η πραγματική εξοικονόμηση νερού και χρόνου διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία της συσκευής, τον βαθμό ρύπανσης και την τοποθεσία.
Πεδίο προμήθειας
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 626, 1 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q COMFORT! Κράτημα
- 4-σε-1 Multi Jet
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Μείωση της πίεσης συγκράτησης στη σκανδάλη του πιστολιού
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: 2-σε-1 καθαριστικό
- Ρύθμιση καθαριστικού σε εφαρμογή με ακροφύσιο αφρού
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Άγκιστρο καλωδίου
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Τροχοί με μαλακή επιφάνεια εξαρτημάτων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.