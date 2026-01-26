Το K 4 Comfort Premium είναι ένα ισχυρό και βολικό πλυστικό υψηλής πίεσης, ιδανικό για την απομάκρυνση μέτριων ρύπων γύρω από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Ο ανθεκτικός, υδρόψυκτος κινητήρας του εξασφαλίζει σταθερή απόδοση, ενώ ο βολικός κύλινδρος σωλήνα με σωλήνα PremiumFlex εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία. Επιπλέον, το πιστόλι σκανδάλης G 180 50 Q COMFORT!Hold μειώνει την πίεση συγκράτησης έως και 50 τοις εκατό, γεγονός που επιτρέπει την εργασία χωρίς κόπωση, ενώ χάρη στο σύστημα Quick Connect, ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα. Η καινοτόμος ράβδος ψεκασμού 4 σε 1 συνδυάζει 4 διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού που μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εργασία που πρέπει να γίνει. Τα καλώδια και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και συμπαγώς στη συσκευή, ενώ η τηλεσκοπική λαβή και οι τροχοί με μαλακή επιφάνεια διευκολύνουν τη μεταφορά. Για βέλτιστη υποστήριξη, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν ενσωματωμένο σύμβουλο εφαρμογών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα. Το πακέτο παράδοσηςπεριλαμβάνει 1 λίτρο καθαριστικού.