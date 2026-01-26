Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Premium
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 5 Comfort Premium με απόδοση επιφάνειας 40 m²/h, υδρόψυκτο κινητήρα, σωλήνα PremiumFlex και τροχό σωλήνα αφαιρεί μέτριους ρύπους.
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 5 Comfort Premium είναι ιδανικό για την απομάκρυνση λεκέδων από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό, υδρόψυκτο κινητήρα, το μηχάνημα προσφέρει σταθερά υψηλή απόδοση καθαρισμού. Ο ενσωματωμένος κύλινδρος σωλήνα με τον εύκαμπτο σωλήνα PremiumFlex επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Το πιστόλι σκανδάλης G 180 Q COMFORT!Hold μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης και εξασφαλίζει έτσι μια εμπειρία καθαρισμού χωρίς κόπωση. Το πρακτικό σύστημα Quick Connect επιτρέπει επίσης τη γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Η ευέλικτη ράβδος ψεκασμού 4 σε 1 αλλάζει εύκολα μεταξύ 4 μορφών ψεκασμού περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού, προσαρμόζοντας τη σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Τα καλώδια και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και συμπαγώς στη συσκευή. Για βέλτιστη υποστήριξη, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν ενσωματωμένο σύμβουλο εφαρμογών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4-σε-1 Multi Jet
- Πολλές επιλογές καθαρισμού χάρη στα 4 διαφορετικά ακροφύσια σε μία ράβδο ψεκασμού.
- Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ράβδο για μεγαλύτερη ευκολία. Απλά γύρισε την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού για να αλλάξεις το μοτίβο ψεκασμού.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό
- Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
- Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.
- Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Εργονομική μεταφορά
- Η τηλεσκοπική λαβή με μηχανισμό ασφάλισης επιτρέπει την εύκολη, άνετη και εργονομική μεταφορά.
- Οι τροχοί με μαλακή δομή επιτρέπουν την εύκολη και αβίαστη μετακίνηση της συσκευής.
- Η λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη και εργονομική ανύψωση της συσκευής.
Εφαρμογή Home & Garden
- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμός με 25% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- Έως και 80% λιγότερη κατανάλωση νερού σε σύγκριση με έναν συμβατικό σωλήνα κήπου.²⁾
- Συσκευασία κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|18,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ²⁾ Συνθήκες εσωτερικών δοκιμών: η παροχή νερού του πλυστικού μηχανήματος είναι το 40% εκείνης ενός λάστιχου κήπου, ενώ ο χρόνος καθαρισμού μειώνεται στο μισό. Η παροχή και η πραγματική εξοικονόμηση νερού και χρόνου διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία της συσκευής, τον βαθμό ρύπανσης και την τοποθεσία.
Πεδίο προμήθειας
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 626, 1 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q COMFORT! Κράτημα
- 4-σε-1 Multi Jet
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Μείωση της πίεσης συγκράτησης στη σκανδάλη του πιστολιού
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: 2-σε-1 καθαριστικό
- Ρύθμιση καθαριστικού σε εφαρμογή με ακροφύσιο αφρού
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Υλικό αντλίας: Αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- 2 γάντζοι καλωδίων: Με λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης
- Τροχοί με μαλακή επιφάνεια εξαρτημάτων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Εξωτερικά μονοπάτια
- Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Πρόσοψη