Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Premium

Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 5 Comfort Premium με απόδοση επιφάνειας 40 m²/h, υδρόψυκτο κινητήρα, σωλήνα PremiumFlex και τροχό σωλήνα αφαιρεί μέτριους ρύπους.

Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 5 Comfort Premium είναι ιδανικό για την απομάκρυνση λεκέδων από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό, υδρόψυκτο κινητήρα, το μηχάνημα προσφέρει σταθερά υψηλή απόδοση καθαρισμού. Ο ενσωματωμένος κύλινδρος σωλήνα με τον εύκαμπτο σωλήνα PremiumFlex επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Το πιστόλι σκανδάλης G 180 Q COMFORT!Hold μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης και εξασφαλίζει έτσι μια εμπειρία καθαρισμού χωρίς κόπωση. Το πρακτικό σύστημα Quick Connect επιτρέπει επίσης τη γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Η ευέλικτη ράβδος ψεκασμού 4 σε 1 αλλάζει εύκολα μεταξύ 4 μορφών ψεκασμού περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού, προσαρμόζοντας τη σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Τα καλώδια και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και συμπαγώς στη συσκευή. Για βέλτιστη υποστήριξη, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν ενσωματωμένο σύμβουλο εφαρμογών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4-σε-1 Multi Jet
  • Πολλές επιλογές καθαρισμού χάρη στα 4 διαφορετικά ακροφύσια σε μία ράβδο ψεκασμού.
  • Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ράβδο για μεγαλύτερη ευκολία. Απλά γύρισε την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού για να αλλάξεις το μοτίβο ψεκασμού.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex
  • Ο εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
  • Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό
  • Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
  • Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.
  • Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Εκπληκτικές επιδόσεις
  • Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Εργονομική μεταφορά
  • Η τηλεσκοπική λαβή με μηχανισμό ασφάλισης επιτρέπει την εύκολη, άνετη και εργονομική μεταφορά.
  • Οι τροχοί με μαλακή δομή επιτρέπουν την εύκολη και αβίαστη μετακίνηση της συσκευής.
  • Η λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη και εργονομική ανύψωση της συσκευής.
Εφαρμογή Home & Garden
  • Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
  • Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
  • Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
  • Σχεδιασμός με 25% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
  • Έως και 80% λιγότερη κατανάλωση νερού σε σύγκριση με έναν συμβατικό σωλήνα κήπου.²⁾
  • Συσκευασία κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τάση (V) 230
Συχνότητα (Hz) 50
Πίεση (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Παροχή (l/h) max. 500
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 40
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Ισχύς παροχής (kW) 2,1
Καλώδιο ρεύματος (m) 5
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 13,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 18,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ²⁾ Συνθήκες εσωτερικών δοκιμών: η παροχή νερού του πλυστικού μηχανήματος είναι το 40% εκείνης ενός λάστιχου κήπου, ενώ ο χρόνος καθαρισμού μειώνεται στο μισό. Η παροχή και η πραγματική εξοικονόμηση νερού και χρόνου διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία της συσκευής, τον βαθμό ρύπανσης και την τοποθεσία.

Πεδίο προμήθειας

  • Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 626, 1 l
  • Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q COMFORT! Κράτημα
  • 4-σε-1 Multi Jet
  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Μείωση της πίεσης συγκράτησης στη σκανδάλη του πιστολιού
  • Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
  • Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
  • Εφαρμογή χημικού με: 2-σε-1 καθαριστικό
  • Ρύθμιση καθαριστικού σε εφαρμογή με ακροφύσιο αφρού
  • Τηλεσκοπική λαβή
  • Υδρόψυκτο μοτέρ
  • Υλικό αντλίας: Αλουμίνιο
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
  • Αναρρόφηση νερού
  • Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
  • 2 γάντζοι καλωδίων: Με λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης
  • Τροχοί με μαλακή επιφάνεια εξαρτημάτων
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Premium
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Ποδήλατα
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
  • Εξωτερικά μονοπάτια
  • Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Πρόσοψη
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού