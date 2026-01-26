Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 5 Comfort Premium είναι ιδανικό για την απομάκρυνση λεκέδων από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό, υδρόψυκτο κινητήρα, το μηχάνημα προσφέρει σταθερά υψηλή απόδοση καθαρισμού. Ο ενσωματωμένος κύλινδρος σωλήνα με τον εύκαμπτο σωλήνα PremiumFlex επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Το πιστόλι σκανδάλης G 180 Q COMFORT!Hold μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης και εξασφαλίζει έτσι μια εμπειρία καθαρισμού χωρίς κόπωση. Το πρακτικό σύστημα Quick Connect επιτρέπει επίσης τη γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Η ευέλικτη ράβδος ψεκασμού 4 σε 1 αλλάζει εύκολα μεταξύ 4 μορφών ψεκασμού περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού, προσαρμόζοντας τη σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Τα καλώδια και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και συμπαγώς στη συσκευή. Για βέλτιστη υποστήριξη, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν ενσωματωμένο σύμβουλο εφαρμογών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.