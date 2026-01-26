Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 6 Comfort Premium αφαιρεί χωρίς κόπο τους επίμονους ρύπους από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Ο ανθεκτικός, υδρόψυκτος κινητήρας εγγυάται σταθερά υψηλή απόδοση, ενώ ο ενσωματωμένος κύλινδρος σωλήνα με τον σωλήνα PremiumFlex εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία κατά τη χρήση. Η εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη G 180 Q COMFORT!Hold μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης, καθιστώντας ακόμη πιο άνετες και χωρίς κόπωση τις μακροχρόνιες εφαρμογές. Το αποδεδειγμένο σύστημα Quick Connect διευκολύνει επίσης τη σύνδεση και αποσύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Με το ευέλικτο ακροφύσιο ψεκασμού 4 σε 1, η ροή του νερού μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια σε ελάχιστο χρόνο, περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού με 4 διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Τα καλώδια και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα στη συσκευή, ενώ η τηλεσκοπική λαβή και οι τροχοί με μαλακή επιφάνεια διευκολύνουν τη μεταφορά. Για βέλτιστη υποστήριξη, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν σύμβουλο εφαρμογών καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.