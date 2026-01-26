Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 6 Premium
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 6 Comfort Premium με απόδοση επιφάνειας 50 m²/h, σωλήνα PremiumFlex, τροχό σωλήνα και υδρόψυκτο κινητήρα, είναι ιδανικό για βαριά ρύπανση.
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 6 Comfort Premium αφαιρεί χωρίς κόπο τους επίμονους ρύπους από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Ο ανθεκτικός, υδρόψυκτος κινητήρας εγγυάται σταθερά υψηλή απόδοση, ενώ ο ενσωματωμένος κύλινδρος σωλήνα με τον σωλήνα PremiumFlex εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία κατά τη χρήση. Η εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη G 180 Q COMFORT!Hold μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης, καθιστώντας ακόμη πιο άνετες και χωρίς κόπωση τις μακροχρόνιες εφαρμογές. Το αποδεδειγμένο σύστημα Quick Connect διευκολύνει επίσης τη σύνδεση και αποσύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Με το ευέλικτο ακροφύσιο ψεκασμού 4 σε 1, η ροή του νερού μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια σε ελάχιστο χρόνο, περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού με 4 διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Τα καλώδια και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα στη συσκευή, ενώ η τηλεσκοπική λαβή και οι τροχοί με μαλακή επιφάνεια διευκολύνουν τη μεταφορά. Για βέλτιστη υποστήριξη, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν σύμβουλο εφαρμογών καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4-σε-1 Multi Jet
- Πολλές επιλογές καθαρισμού χάρη στα 4 διαφορετικά ακροφύσια σε μία ράβδο ψεκασμού.
- Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ράβδο για μεγαλύτερη ευκολία. Απλά γύρισε την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού για να αλλάξεις το μοτίβο ψεκασμού.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό
- Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
- Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.
- Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Εργονομική μεταφορά
- Η τηλεσκοπική λαβή με μηχανισμό ασφάλισης επιτρέπει την εύκολη, άνετη και εργονομική μεταφορά.
- Οι τροχοί με μαλακή δομή επιτρέπουν την εύκολη και αβίαστη μετακίνηση της συσκευής.
- Η λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη και εργονομική ανύψωση της συσκευής.
Εφαρμογή Home & Garden
- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμός με 25% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- Έως και 80% λιγότερη κατανάλωση νερού σε σύγκριση με έναν συμβατικό σωλήνα κήπου.²⁾
- Συσκευασία κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - 16
|Παροχή (l/h)
|max. 510
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|50
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,2
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|19,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ²⁾ Συνθήκες εσωτερικών δοκιμών: η παροχή νερού του πλυστικού μηχανήματος είναι το 40% εκείνης ενός λάστιχου κήπου, ενώ ο χρόνος καθαρισμού μειώνεται στο μισό. Η παροχή και η πραγματική εξοικονόμηση νερού και χρόνου διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία της συσκευής, τον βαθμό ρύπανσης και την τοποθεσία.
Πεδίο προμήθειας
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 626, 1 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q COMFORT! Κράτημα
- 4-σε-1 Multi Jet
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Μείωση της πίεσης συγκράτησης στη σκανδάλη του πιστολιού
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: 2-σε-1 καθαριστικό
- Ρύθμιση καθαριστικού σε εφαρμογή με ακροφύσιο αφρού
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Υλικό αντλίας: Αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- 2 γάντζοι καλωδίων: Με λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης
- Τροχοί με μαλακή επιφάνεια εξαρτημάτων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Φράχτες
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αυτοκίνητα
- Τροχόσπιτα
- Ποδήλατα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού