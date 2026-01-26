Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Premium

Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 7 Comfort Premium με απόδοση επιφάνειας 60 m²/h, υδρόψυκτο κινητήρα, σωλήνα PremiumFlex και τροχό σωλήνα είναι ιδανικό για βαριούς ρύπους.

Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 7 Comfort Premium είναι ιδανικό για την απομάκρυνση βαριάς βρωμιάς από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Ο υδρόψυκτος και συνεπώς ανθεκτικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για συχνές εφαρμογές καθαρισμού και εγγυάται αξιόπιστη απόδοση. Ενώ ο ενσωματωμένος κύλινδρος σωλήνα με σωλήνα PremiumFlex προσφέρει ευκολία και μεγάλη ευελιξία. Επιπλέον, το G 180 Q COMFORT! Hold trigger gun μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης, επιτρέποντας εργασία χωρίς κόπωση, ενώ χάρη στο σύστημα Quick Connect, ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα. Το καινοτόμο ακροφύσιο ψεκασμού 4 σε 1 συνδυάζει 4 διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού που μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Εκτός από το καλώδιο, τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν εύκολα στη συσκευή, ενώ η τηλεσκοπική λαβή και οι τροχοί με μαλακή επιφάνεια διευκολύνουν τη μεταφορά. Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κατά τη χρήση, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν ενσωματωμένο σύμβουλο εφαρμογών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4-σε-1 Multi Jet
  • Πολλές επιλογές καθαρισμού χάρη στα 4 διαφορετικά ακροφύσια σε μία ράβδο ψεκασμού.
  • Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ράβδο για μεγαλύτερη ευκολία. Απλά γύρισε την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού για να αλλάξεις το μοτίβο ψεκασμού.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex
  • Ο εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
  • Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό
  • Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
  • Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.
  • Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Εκπληκτικές επιδόσεις
  • Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Εργονομική μεταφορά
  • Η τηλεσκοπική λαβή με μηχανισμό ασφάλισης επιτρέπει την εύκολη, άνετη και εργονομική μεταφορά.
  • Οι τροχοί με μαλακή δομή επιτρέπουν την εύκολη και αβίαστη μετακίνηση της συσκευής.
  • Η λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη και εργονομική ανύψωση της συσκευής.
Εφαρμογή Home & Garden
  • Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
  • Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
  • Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
  • Σχεδιασμός με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
  • Έως και 80% λιγότερη κατανάλωση νερού σε σύγκριση με έναν συμβατικό σωλήνα κήπου.²⁾
  • Βιώσιμη συσκευασία από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τάση (V) 220 / 230
Συχνότητα (Hz) 50
Πίεση (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Παροχή (l/h) max. 600
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 60
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 60
Ισχύς παροχής (kW) 3
Καλώδιο ρεύματος (m) 5
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 18,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 25,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα.

Πεδίο προμήθειας

  • Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 626, 1 l
  • Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q COMFORT! Κράτημα
  • 4-σε-1 Multi Jet
  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Μείωση της πίεσης συγκράτησης στη σκανδάλη του πιστολιού
  • Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
  • Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
  • Εφαρμογή χημικού με: 2-σε-1 καθαριστικό
  • Ρύθμιση καθαριστικού σε εφαρμογή με ακροφύσιο αφρού
  • Τηλεσκοπική λαβή
  • Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
  • Υδρόψυκτο μοτέρ
  • Υλικό αντλίας: Αλουμίνιο
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
  • Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
  • 2 γάντζοι καλωδίων: Με λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης
  • Τροχοί με μαλακή επιφάνεια εξαρτημάτων
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Premium
Πεδία εφαρμογής
  • Ταράτσες
  • Φράχτες
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Αυτοκίνητα
  • Τροχόσπιτα
  • Ποδήλατα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού