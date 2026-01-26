Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 7 Comfort Premium είναι ιδανικό για την απομάκρυνση βαριάς βρωμιάς από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Ο υδρόψυκτος και συνεπώς ανθεκτικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για συχνές εφαρμογές καθαρισμού και εγγυάται αξιόπιστη απόδοση. Ενώ ο ενσωματωμένος κύλινδρος σωλήνα με σωλήνα PremiumFlex προσφέρει ευκολία και μεγάλη ευελιξία. Επιπλέον, το G 180 Q COMFORT! Hold trigger gun μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης, επιτρέποντας εργασία χωρίς κόπωση, ενώ χάρη στο σύστημα Quick Connect, ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα. Το καινοτόμο ακροφύσιο ψεκασμού 4 σε 1 συνδυάζει 4 διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού που μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Εκτός από το καλώδιο, τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν εύκολα στη συσκευή, ενώ η τηλεσκοπική λαβή και οι τροχοί με μαλακή επιφάνεια διευκολύνουν τη μεταφορά. Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κατά τη χρήση, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν ενσωματωμένο σύμβουλο εφαρμογών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.