Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 Premium
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 7 Comfort Premium με απόδοση επιφάνειας 60 m²/h, υδρόψυκτο κινητήρα, σωλήνα PremiumFlex και τροχό σωλήνα είναι ιδανικό για βαριούς ρύπους.
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 7 Comfort Premium είναι ιδανικό για την απομάκρυνση βαριάς βρωμιάς από το σπίτι και το αυτοκίνητο. Ο υδρόψυκτος και συνεπώς ανθεκτικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για συχνές εφαρμογές καθαρισμού και εγγυάται αξιόπιστη απόδοση. Ενώ ο ενσωματωμένος κύλινδρος σωλήνα με σωλήνα PremiumFlex προσφέρει ευκολία και μεγάλη ευελιξία. Επιπλέον, το G 180 Q COMFORT! Hold trigger gun μειώνει αισθητά την πίεση συγκράτησης, επιτρέποντας εργασία χωρίς κόπωση, ενώ χάρη στο σύστημα Quick Connect, ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα. Το καινοτόμο ακροφύσιο ψεκασμού 4 σε 1 συνδυάζει 4 διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού που μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα περιστρέφοντας την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού. Επιπλέον, η ιδέα του καθαριστικού 2 σε 1 προσφέρει πρόσθετη ευκολία και τέλεια εφαρμογή του καθαριστικού ανάλογα με την εκάστοτε εργασία. Εκτός από το καλώδιο, τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν εύκολα στη συσκευή, ενώ η τηλεσκοπική λαβή και οι τροχοί με μαλακή επιφάνεια διευκολύνουν τη μεταφορά. Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κατά τη χρήση, η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει έναν ενσωματωμένο σύμβουλο εφαρμογών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4-σε-1 Multi Jet
- Πολλές επιλογές καθαρισμού χάρη στα 4 διαφορετικά ακροφύσια σε μία ράβδο ψεκασμού.
- Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ράβδο για μεγαλύτερη ευκολία. Απλά γύρισε την κεφαλή της ράβδου ψεκασμού για να αλλάξεις το μοτίβο ψεκασμού.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό
- Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
- Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.
- Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Εργονομική μεταφορά
- Η τηλεσκοπική λαβή με μηχανισμό ασφάλισης επιτρέπει την εύκολη, άνετη και εργονομική μεταφορά.
- Οι τροχοί με μαλακή δομή επιτρέπουν την εύκολη και αβίαστη μετακίνηση της συσκευής.
- Η λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη και εργονομική ανύψωση της συσκευής.
Εφαρμογή Home & Garden
- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμός με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- Έως και 80% λιγότερη κατανάλωση νερού σε σύγκριση με έναν συμβατικό σωλήνα κήπου.²⁾
- Βιώσιμη συσκευασία από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Παροχή (l/h)
|max. 600
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|60
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Ισχύς παροχής (kW)
|3
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|25,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα.
Πεδίο προμήθειας
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό γενικής χρήσης RM 626, 1 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q COMFORT! Κράτημα
- 4-σε-1 Multi Jet
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Μείωση της πίεσης συγκράτησης στη σκανδάλη του πιστολιού
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: 2-σε-1 καθαριστικό
- Ρύθμιση καθαριστικού σε εφαρμογή με ακροφύσιο αφρού
- Τηλεσκοπική λαβή
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Υλικό αντλίας: Αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- 2 γάντζοι καλωδίων: Με λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης
- Τροχοί με μαλακή επιφάνεια εξαρτημάτων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Φράχτες
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αυτοκίνητα
- Τροχόσπιτα
- Ποδήλατα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού