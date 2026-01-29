Σκούπα μπαταρίας VC 4 Cordless myHome
Αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό: Η ασύρματη σκούπα VC 4 myHome μειώνει τον κόπο του σκουπίσματος σε μικρά νοικοκυριά.
Η μέγιστη ελευθερία κινήσεων συναντά τη μέγιστη άνεση: Η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα myHome VC 4 με χρόνο λειτουργίας έως και 30 λεπτά απαλλάσσει τον χρήστη από το να χρειάζεται να σέρνει μια μεγάλη συσκευή. Τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά της κάνουν το σκούπισμα απόλαυση: άδειασμα δοχείου σκόνης με 1 κλικ, λειτουργία boost, αθόρυβη λειτουργία, εργονομικός σχεδιασμός και ενεργό ακροφύσιο δαπέδου που εγγυάται αξιόπιστη απορρόφηση ρύπων σε σκληρά δάπεδα και χαλιά. Με το εύχρηστο Power Lock δεν χρειάζεται να έχεις συνεχώς πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Ο προσεκτικά μελετημένος σχεδιασμός του σημαίνει επίσης ότι μπορεί να καθαρίσει τις δυσπρόσιτες περιοχές, όπως κατά μήκος του καναπέ ή κάτω από τα έπιπλα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βελτιωμένη τεχνολογίαΙσχυρή μπαταρία 21,6 V, τέλεια συνδυασμένη με ενεργό ακροφύσιο δαπέδου. Βελτιστοποιημένος χρόνος λειτουργίας 30 λεπτών σε κανονική λειτουργία.
Έλεγχος ισχύος δύο σταδίωνΜεγάλος χρόνος λειτουργίας για τον καθαρισμό μικρών νοικοκυριών. Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης. Χρόνος λειτουργίας έως και 18 λεπτά στο υψηλότερο επίπεδο ισχύος.
Ευκολία στη χρήσηΗ ένταση μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα ανάλογα με την εργασία καθαρισμού. Απλό άδειασμα φίλτρου με 1 κλικ. Περιλαμβάνει Power Lock για ευκολία στη λειτουργία.
Πρακτικά σχεδιασμένο σύστημα φίλτρων
- Σύστημα φίλτρου 3 σταδίων με κυκλωνικά, φίλτρα εισαγωγής αέρα και σφουγγάρι.
- Δεν υπάρχει ανάγκη να αγοράζονται σακούλες φίλτρου
- Απλό άδειασμα φίλτρου με 1 κλικ.
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου
- Βέλτιστη συλλογή ρύπων με μηχανοκίνητο ρόλερ.
- Εξασφαλίζει αξιόπιστο καθαρισμό επιφανειών.
- Η εξαιρετική ευελιξία καθιστά πολύ εύκολη τη μετακίνηση κάτω από έπιπλα.
Εύκολη αποθήκευση της ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας
- Χρησιμοποιώντας το στήριγμα τοίχου, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα.
- Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου, πάντα έτοιμος για χρήση.
- Βολική φόρτιση από σταθερή θέση.
Ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Επιλογή για επιπλέον εργαλεία για τον ιδανικό καθαρισμό σε κάθε σημείο του σπιτιού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|650
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|21,6
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|Κανονική λειτουργία: / περίπου 30 Λειτουργία boost: / περίπου 18
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|345
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία: 21.6 V / 2.5 Ah battery (1 μονάδα)
- Φίλτρο αφρού
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα: 1 Τεμάχιο(α)
- Universal ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας και μαλακή βούρτσα (2 σε 1)
- Σωλήνας αναρρόφησης: Πλαστικό
- Μικρό στήριγμα τοίχου
Εξοπλισμός
- Σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα
- Έλεγχος ισχύος: Με 2 επίπεδα απόδοσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
- Χαλιά
- Επιφάνειες με πλακάκια
- Σκαλιά