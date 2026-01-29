Η μέγιστη ελευθερία κινήσεων συναντά τη μέγιστη άνεση: Η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα myHome VC 4 με χρόνο λειτουργίας έως και 30 λεπτά απαλλάσσει τον χρήστη από το να χρειάζεται να σέρνει μια μεγάλη συσκευή. Τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά της κάνουν το σκούπισμα απόλαυση: άδειασμα δοχείου σκόνης με 1 κλικ, λειτουργία boost, αθόρυβη λειτουργία, εργονομικός σχεδιασμός και ενεργό ακροφύσιο δαπέδου που εγγυάται αξιόπιστη απορρόφηση ρύπων σε σκληρά δάπεδα και χαλιά. Με το εύχρηστο Power Lock δεν χρειάζεται να έχεις συνεχώς πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Ο προσεκτικά μελετημένος σχεδιασμός του σημαίνει επίσης ότι μπορεί να καθαρίσει τις δυσπρόσιτες περιοχές, όπως κατά μήκος του καναπέ ή κάτω από τα έπιπλα.