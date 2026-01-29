Συμπαγής αλλά ισχυρή ασύρματη σκούπα: η VC 4 Cordless myHome Pet είναι πάντα στη διάθεσή σου και αφαιρεί αξιόπιστα τη σκόνη, τη βρωμιά και τις τρίχες κατοικίδιων ζώων από όλα τα δάπεδα και τις επιφάνειες. Η ασύρματη σκούπα χωρίς σακούλα προσφέρει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό υψηλής άνεσης, χαμηλού βάρους και απεριόριστης ελευθερίας κινήσεων. Επιπλέον, το χαμηλό επίπεδο θορύβου αποτρέπει το φόβο των κατοικίδιων ζώων. Όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει έως και 30 λεπτά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως ηλεκτρική σκούπα δαπέδων είτε ως φορητή ηλεκτρική σκούπα. Το ενεργό, μηχανοκίνητο ακροφύσιο δαπέδων εξασφαλίζει την ενδελεχή συλλογή σκόνης και τριχών από σκληρά δάπεδα και χαλιά. Και η μηχανοκίνητη μίνι τουρμπίνα απομακρύνει αξιόπιστα τη βαθιά ριζωμένη βρωμιά, τα ψίχουλα, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τις τρίχες από ταπετσαρίες, κρεβάτια κατοικίδιων ζώων και στρώματα. Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού: Άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, λειτουργία boost για γρήγορη παροχή επιπλέον ισχύος όταν χρειάζεται και κουμπί κλειδώματος που εξαλείφει την ανάγκη να κρατάς πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Ένα ακροφύσιο για σχισμές, μια μαλακή βούρτσα επίπλων 2 σε1 και μια βάση στήριξης στον τοίχο συμπληρώνουν το περιεχόμενο της συσκευασίας.