Σκούπα μπαταρίας VC 4 Cordless myHome Pet
Συμπαγής, χωρίς σακούλα φίλτρου και ιδανική για την απομάκρυνση των τριχών κατοικίδιων ζώων: η ασύρματη σκούπα VC 4 Cordless myHome Pet είναι μια εξαιρετική επιλογή για μικρά νοικοκυριά με κατοικίδια ζώα.
Συμπαγής αλλά ισχυρή ασύρματη σκούπα: η VC 4 Cordless myHome Pet είναι πάντα στη διάθεσή σου και αφαιρεί αξιόπιστα τη σκόνη, τη βρωμιά και τις τρίχες κατοικίδιων ζώων από όλα τα δάπεδα και τις επιφάνειες. Η ασύρματη σκούπα χωρίς σακούλα προσφέρει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό υψηλής άνεσης, χαμηλού βάρους και απεριόριστης ελευθερίας κινήσεων. Επιπλέον, το χαμηλό επίπεδο θορύβου αποτρέπει το φόβο των κατοικίδιων ζώων. Όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει έως και 30 λεπτά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως ηλεκτρική σκούπα δαπέδων είτε ως φορητή ηλεκτρική σκούπα. Το ενεργό, μηχανοκίνητο ακροφύσιο δαπέδων εξασφαλίζει την ενδελεχή συλλογή σκόνης και τριχών από σκληρά δάπεδα και χαλιά. Και η μηχανοκίνητη μίνι τουρμπίνα απομακρύνει αξιόπιστα τη βαθιά ριζωμένη βρωμιά, τα ψίχουλα, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τις τρίχες από ταπετσαρίες, κρεβάτια κατοικίδιων ζώων και στρώματα. Άλλα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού: Άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, λειτουργία boost για γρήγορη παροχή επιπλέον ισχύος όταν χρειάζεται και κουμπί κλειδώματος που εξαλείφει την ανάγκη να κρατάς πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Ένα ακροφύσιο για σχισμές, μια μαλακή βούρτσα επίπλων 2 σε1 και μια βάση στήριξης στον τοίχο συμπληρώνουν το περιεχόμενο της συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βελτιωμένη τεχνολογίαΙσχυρή μπαταρία 21,6 V, τέλεια συνδυασμένη με ενεργό ακροφύσιο δαπέδου. Βελτιστοποιημένος χρόνος λειτουργίας 30 λεπτών σε κανονική λειτουργία.
Έλεγχος ισχύος δύο σταδίωνΜεγάλος χρόνος λειτουργίας για τον καθαρισμό μικρών νοικοκυριών. Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης. Χρόνος λειτουργίας έως και 18 λεπτά στο υψηλότερο επίπεδο ισχύος.
Πρόσθετα αξεσουάρ ειδικά για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώωνΗ μηχανοκίνητη μίνι τούρμπο βούρτσα αφαιρεί με ευκολία σχεδόν όλες τις πεσμένες τρίχες κατοικίδιων ζώων από τα επικαλυμμένα έπιπλα.
Ευκολία στη χρήση
- Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.
- Απλό άδειασμα φίλτρου με 1 κλικ.
- Περιλαμβάνει Power Lock για ευκολία στη λειτουργία.
Πρακτικά σχεδιασμένο σύστημα φίλτρων
- Σύστημα φίλτρου 3 σταδίων με κυκλωνικά, φίλτρα εισαγωγής αέρα και σφουγγάρι.
- Δεν υπάρχει ανάγκη να αγοράζονται σακούλες φίλτρου
- Απλό άδειασμα φίλτρου με 1 κλικ.
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου
- Βέλτιστη συλλογή ρύπων με μηχανοκίνητο ρόλερ.
- Εξασφαλίζει αξιόπιστο καθαρισμό των επιφανειών.
- Η εξαιρετική ευελιξία καθιστά πολύ εύκολη τη μετακίνηση κάτω από έπιπλα.
Εύκολη αποθήκευση της ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας
- Χρησιμοποιώντας το στήριγμα τοίχου, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα.
- Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου, πάντα έτοιμος για χρήση.
- Βολική φόρτιση από σταθερή θέση.
Ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Επιλογή για επιπλέον εργαλεία για τον ιδανικό καθαρισμό σε κάθε σημείο του σπιτιού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|650
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|21,6
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|Κανονική λειτουργία: / περίπου 30 Λειτουργία boost: / περίπου 18
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|345
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία: 21.6 V / 2.5 Ah battery (1 μονάδα)
- Φίλτρο αφρού
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα: 1 Τεμάχιο(α)
- Universal ακροφύσιο δαπέδου
- Mini turbo βούρτσα
- Ακροφύσιο σχισμών
- 2-σε-1 ακροφύσιο επίπλων
- Σωλήνας αναρρόφησης: Πλαστικό
- Μικρό στήριγμα τοίχου
Εξοπλισμός
- Σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα
- Έλεγχος ισχύος: Με 2 επίπεδα απόδοσης
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
- Χαλιά
- Τρίχες κατοικίδιων