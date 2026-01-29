Ο καθαρισμός μπορεί να είναι πραγματικά τόσο απλός: Με την ηλεκτρική σκούπα VC 6 Cordless ourFamily, το σκούπισμα γίνεται πραγματική χαρά. Τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, λειτουργία boost, εργονομικό σχεδιασμό για καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία και φώτα LED στο ενεργό ακροφύσιο δαπέδου, τα οποία κάνουν τη σκόνη πιο ορατή και εγγυώνται αξιόπιστη απορρόφηση των ρύπων. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την αθόρυβη ένταση λειτουργίας και την ευανάγνωστη οθόνη κατάστασης της μπαταρίας, η οποία εμφανίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της μπαταρίας και τα σχετικά μηνύματα. Υπάρχει επίσης η βολική λειτουργία κλειδώματος λειτουργίας, με την οποία δεν χρειάζεται να κρατάς συνεχώς πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Χάρη στον επιτοίχιο βραχίονα με ενσωματωμένη λειτουργία φόρτισης, η αποθήκευση και η φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερη. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC (250 W) σε συνδυασμό με την τάση της μπαταρίας 25,2 V μειώνουν τη σκληρή δουλειά του σκουπίσματος.