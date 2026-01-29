Σκούπα μπαταρίας VC 6 Cordless ourFamily
Αβίαστος και αξιόπιστος καθαρισμός σε μεγαλύτερα νοικοκυριά: Η ηλεκτρική σκούπα VC 6 Cordless ourFamily ξεχωρίζει από το πλήθος για το χαμηλό της βάρος, το σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα και την υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
Ο καθαρισμός μπορεί να είναι πραγματικά τόσο απλός: Με την ηλεκτρική σκούπα VC 6 Cordless ourFamily, το σκούπισμα γίνεται πραγματική χαρά. Τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, λειτουργία boost, εργονομικό σχεδιασμό για καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία και φώτα LED στο ενεργό ακροφύσιο δαπέδου, τα οποία κάνουν τη σκόνη πιο ορατή και εγγυώνται αξιόπιστη απορρόφηση των ρύπων. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την αθόρυβη ένταση λειτουργίας και την ευανάγνωστη οθόνη κατάστασης της μπαταρίας, η οποία εμφανίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της μπαταρίας και τα σχετικά μηνύματα. Υπάρχει επίσης η βολική λειτουργία κλειδώματος λειτουργίας, με την οποία δεν χρειάζεται να κρατάς συνεχώς πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Χάρη στον επιτοίχιο βραχίονα με ενσωματωμένη λειτουργία φόρτισης, η αποθήκευση και η φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερη. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC (250 W) σε συνδυασμό με την τάση της μπαταρίας 25,2 V μειώνουν τη σκληρή δουλειά του σκουπίσματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βελτιωμένη τεχνολογίαΙσχυρή μπαταρία 25,2 V, τέλεια συνδυασμένη με ενεργό ακροφύσιο δαπέδου. Βελτιστοποιημένος χρόνος λειτουργίας 50 λεπτών σε κανονική λειτουργία. Κινητήρας 250 W, ακροφύσιο ενεργού δαπέδου, Power Lock & σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα 3 σταδίων.
Πρακτικά σχεδιασμένο σύστημα φίλτρωνΣύστημα φίλτρου 3 σταδίων με κυκλωνικά, φίλτρα εισόδου αέρα και φίλτρα υγιεινής HEPA. Φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για ιδιαίτερα καθαρό αέρα εξαγωγής. Απλό άδειασμα φίλτρου με 1 κλικ.
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδουΒέλτιστη συλλογή ρύπων με μηχανοκίνητο ρόλερ. Η εξαιρετική ευελιξία καθιστά πολύ εύκολη τη μετακίνηση κάτω από έπιπλα. Εξασφαλίζει αξιόπιστο καθαρισμό επιφανειών.
Έλεγχος ισχύος δύο σταδίων
- Μεγάλος χρόνος λειτουργίας για τον καθαρισμό μεγαλύτερων νοικοκυριών.
- Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης.
Στήριγμα τοίχου με δυνατότητα φόρτισης
- Χρησιμοποιώντας το στήριγμα τοίχου, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα.
- Βολική φόρτιση απλά κρεμώντας την ηλεκτρική σκούπα.
Οθόνη προβολής σχολίων και φόρτισης
- Ανατροφοδότηση και μηνύματα σφάλματος μέσω ευανάγνωστης οθόνης LED.
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας.
Ευκολία στη χρήση
- Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.
- Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης.
- Περιλαμβάνει Power Lock για ευκολία στη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|800
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|25,2
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|Κανονική λειτουργία: / περίπου 50 Λειτουργία boost: / περίπου 11
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|235
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία: 25.2 V / 2.5 Ah battery (1 μονάδα)
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα: 1 Τεμάχιο(α)
- Μεγάλο Universal ακροφύσιο δαπέδου με LED
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας και μαλακή βούρτσα (2 σε 1)
- Σωλήνας αναρρόφησης: Μέταλλο
- Μεγάλο στήριγμα τοίχου με μονάδα φόρτισης
Εξοπλισμός
- Μαλακή χειρολαβή
- Σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα
- Έλεγχος ισχύος: Με 2 επίπεδα απόδοσης
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
- Χαλιά
- Επιφάνειες με πλακάκια
- Σκαλιά