Σκούπα μπαταρίας VC 7 Cordless yourMax
Αβίαστος καθαρισμός με μέγιστο χρόνο λειτουργίας: Η ηλεκτρική σκούπα VC 7 Cordless yourMax διαθέτει σχετικά χαμηλό βάρος, σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα και καινοτόμο αισθητήρα σκόνης.
Μετατρέπει το σκούπισμα από αγγαρεία σε εμπειρία καθαρισμού: Η VC 7 Cordless yourMax διαθέτει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό τελευταίας τεχνολογίας, εκτεταμένου εξοπλισμού και εύκολης λειτουργίας. Ο πρωτοποριακός αισθητήρας σκόνης ανιχνεύει τους ρύπους, ρυθμίζει ανάλογα την ισχύ αναρρόφησης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική χρήση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 60 λεπτά. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC 350 watt και η τάση της μπαταρίας 25,2 V αφαιρούν τη δύσκολη δουλειά του σκουπίσματος. Η λειτουργία boost εγγυάται μέγιστη ισχύ αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, τον εργονομικό σχεδιασμό για τον καθαρισμό ακόμη και δυσπρόσιτων περιοχών και τα φώτα LED στο ακροφύσιο ενεργού δαπέδου, τα οποία κάνουν τη σκόνη πιο ορατή. Ο καθαρισμός του φίλτρου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερος χάρη στο παρεχόμενο εργαλείο και το ανταλλακτικό φίλτρο. Τα διάφορα ακροφύσια κάνουν τον καθαρισμό οποιουδήποτε χώρου παιχνιδάκι: Το ακροφύσιο σχισμών εξαλείφει τους ρύπους από τις γωνίες και τις σχισμές, το ακροφύσιο 2-σε-1 είναι το τέλειο εργαλείο για τον καθαρισμό επίπλων και ταπετσαριών και η μαλακή βούρτσα είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό ακόμη και ευαίσθητων επιφανειών. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας και τον επιτοίχιο βραχίονα με λειτουργία φόρτισης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τεχνολογία αισθητήρα σκόνηςΑυτόματη ανίχνευση σκόνης και έλεγχος ισχύος. Έξυπνη ρύθμιση ισχύος για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας. Διαισθητικός και αβίαστος καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα.
Βελτιωμένη τεχνολογίαΙσχυρή μπαταρία 25,2 V, τέλεια συνδυασμένη με ενεργό ακροφύσιο δαπέδου. Βελτιστοποιημένος χρόνος λειτουργίας 60 λεπτών σε κανονική λειτουργία. Κινητήρας 350 W, ακροφύσιο ενεργού δαπέδου, Power Lock & σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα 3 σταδίων.
Πρακτικά σχεδιασμένο σύστημα φίλτρωνΣύστημα φίλτρου 3 σταδίων με κυκλωνικά, φίλτρα εισόδου αέρα και φίλτρα υγιεινής HEPA. Φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για ιδιαίτερα καθαρό αέρα εξαγωγής. Απλό άδειασμα φίλτρου με 1 κλικ.
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου
- Βέλτιστη συλλογή ρύπων με μηχανοκίνητο ρόλερ.
- Η εξαιρετική ευελιξία καθιστά πολύ εύκολη τη μετακίνηση κάτω από έπιπλα.
- Εξασφαλίζει αξιόπιστο καθαρισμό επιφανειών.
Έλεγχος ισχύος δύο σταδίων
- Μεγάλος χρόνος λειτουργίας για τον καθαρισμό μεγαλύτερων νοικοκυριών.
- Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης.
Στήριγμα τοίχου με δυνατότητα φόρτισης
- Χρησιμοποιώντας το στήριγμα τοίχου, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα.
- Βολική φόρτιση απλά κρεμώντας την ηλεκτρική σκούπα.
Οθόνη προβολής σχολίων και φόρτισης
- Ανατροφοδότηση και μηνύματα σφάλματος μέσω ευανάγνωστης οθόνης LED.
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας.
Ευκολία στη χρήση
- Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.
- Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης.
- Περιλαμβάνει Power Lock για ευκολία στη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|800
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|25,2
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|Κανονική λειτουργία: / περίπου 60 Λειτουργία boost: / περίπου 8
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|220
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία: 25.2 V / 2.5 Ah battery (1 μονάδα)
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα: 2 Τεμάχιο(α)
- Εργαλείο καθαρισμού φίλτρου
- Μεγάλο Universal ακροφύσιο δαπέδου με LED
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας και μαλακή βούρτσα (2 σε 1)
- Μαλακή βούρτσα
- Σωλήνας αναρρόφησης: Μέταλλο
- Μεγάλο στήριγμα τοίχου με μονάδα φόρτισης
Εξοπλισμός
- Μαλακή χειρολαβή
- Σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα
- Έλεγχος ισχύος: Με 2 επίπεδα απόδοσης
- Αισθητήρας σκόνης
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
- Χαλιά
- Επιφάνειες με πλακάκια
- Σκαλιά