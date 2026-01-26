Μετατρέπει το σκούπισμα από αγγαρεία σε εμπειρία καθαρισμού: Η VC 7 Cordless yourMax διαθέτει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό τελευταίας τεχνολογίας, εκτεταμένου εξοπλισμού και εύκολης λειτουργίας. Ο πρωτοποριακός αισθητήρας σκόνης ανιχνεύει τους ρύπους, ρυθμίζει ανάλογα την ισχύ αναρρόφησης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική χρήση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 60 λεπτά. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC 350 watt και η τάση της μπαταρίας 25,2 V αφαιρούν τη δύσκολη δουλειά του σκουπίσματος. Η λειτουργία boost εγγυάται μέγιστη ισχύ αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, τον εργονομικό σχεδιασμό για τον καθαρισμό ακόμη και δυσπρόσιτων περιοχών και τα φώτα LED στο ακροφύσιο ενεργού δαπέδου, τα οποία κάνουν τη σκόνη πιο ορατή. Ο καθαρισμός του φίλτρου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερος χάρη στο παρεχόμενο εργαλείο και το ανταλλακτικό φίλτρο. Τα διάφορα ακροφύσια κάνουν τον καθαρισμό οποιουδήποτε χώρου παιχνιδάκι: Το ακροφύσιο σχισμών εξαλείφει τους ρύπους από τις γωνίες και τις σχισμές, το ακροφύσιο 2-σε-1 είναι το τέλειο εργαλείο για τον καθαρισμό επίπλων και ταπετσαριών και η μαλακή βούρτσα είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό ακόμη και ευαίσθητων επιφανειών. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας και τον επιτοίχιο βραχίονα με λειτουργία φόρτισης.