Σκούπα μπαταρίας VC 7 Signature Line
Η ηλεκτρική σκούπα VC 7 Signature Line με καινοτόμο αισθητήρα σκόνης και δεύτερη μπαταρία. Με εργαλείο καθαρισμού φίλτρου, ακροφύσιο σχισμών, μίνι βούρτσα turbo, μαλακή βούρτσα ξεσκονίσματος και επιτοίχιο στήριγμα με λειτουργία φόρτισης.
Μόνο τα πιο καινοτόμα και ισχυρά προϊόντα μας φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Αυτό καθιστά τη νέα σειρά VC 7 Signature Line άμεσα αναγνωρίσιμη ως την καλύτερη συσκευή στην κατηγορία της. Με κορυφαία χαρακτηριστικά όπως ο αισθητήρας σκόνης, το ενεργό ακροφύσιο δαπέδου ή ο έλεγχος ισχύος 2 σταδίων, θέτει επίσης νέα πρότυπα στα αποτελέσματα καθαρισμού και στο χρόνο λειτουργίας. Χάρη στη δεύτερη μπαταρία, η VC 7 Signature Line είναι πάντα έτοιμη για χρήση για να καθαρίσει γρήγορα σε μεγάλα νοικοκυριά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα της Signature LineΗ υπογραφή του ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher χαρακτηρίζει το προϊόν ως την καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Άλλα αποκλειστικά οφέλη περιλαμβάνουν υποστήριξη μέσω εφαρμογής και εκτεταμένη εγγύηση.
Δεύτερη μπαταρίαΓια ατελείωτο χρόνο λειτουργίας.
Τεχνολογία αισθητήρα σκόνηςΑυτόματη ανίχνευση σκόνης και έλεγχος ισχύος. Έξυπνη ρύθμιση ισχύος για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας. Διαισθητικός και αβίαστος καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα.
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου
- Βέλτιστη συλλογή ρύπων με μηχανοκίνητο ρόλερ.
- Η εξαιρετική ευελιξία καθιστά πολύ εύκολη τη μετακίνηση κάτω από έπιπλα.
- Εξασφαλίζει αξιόπιστο καθαρισμό των επιφανειών.
Πρακτικά σχεδιασμένο σύστημα φίλτρων
- Σύστημα φίλτρου 3 σταδίων με κυκλωνικά, φίλτρα εισόδου αέρα και φίλτρα υγιεινής HEPA.
- Φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για ιδιαίτερα καθαρό αέρα εξαγωγής.
- Απλό άδειασμα φίλτρου με 1 κλικ.
Ευκολία στη χρήση
- Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.
- Προαιρετική λειτουργία ενίσχυσης.
- Περιλαμβάνει Power Lock για ευκολία στη λειτουργία.
Οθόνη προβολής σχολίων και φόρτισης
- Ανατροφοδότηση και μηνύματα σφάλματος μέσω ευανάγνωστης οθόνης LED.
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας.
Στήριγμα τοίχου με δυνατότητα φόρτισης
- Χρησιμοποιώντας το στήριγμα τοίχου, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα.
- Βολική φόρτιση απλά κρεμώντας την ηλεκτρική σκούπα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|800
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|25,2
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|Κανονική λειτουργία: / περίπου 60 Λειτουργία boost: / περίπου 8
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|220
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία: Μπαταρία 25,2 V / 2,5 Ah (2 τεμ.)
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα: 2 Τεμάχιο(α)
- Εργαλείο καθαρισμού φίλτρου
- Μεγάλο Universal ακροφύσιο δαπέδου με LED
- Mini turbo βούρτσα
- Ακροφύσιο σχισμών
- 2-σε-1 ακροφύσιο επίπλων
- Σωλήνας αναρρόφησης: Μέταλλο
- Μεγάλο στήριγμα τοίχου με μονάδα φόρτισης
Εξοπλισμός
- Μαλακή χειρολαβή
- Σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα
- Έλεγχος ισχύος: Με 2 επίπεδα απόδοσης
- Αισθητήρας σκόνης
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Χαλιά
- Επιφάνειες με πλακάκια
- Σκαλιά