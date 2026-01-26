Μόνο τα πιο καινοτόμα και ισχυρά προϊόντα μας φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher. Αυτό καθιστά τη νέα σειρά VC 7 Signature Line άμεσα αναγνωρίσιμη ως την καλύτερη συσκευή στην κατηγορία της. Με κορυφαία χαρακτηριστικά όπως ο αισθητήρας σκόνης, το ενεργό ακροφύσιο δαπέδου ή ο έλεγχος ισχύος 2 σταδίων, θέτει επίσης νέα πρότυπα στα αποτελέσματα καθαρισμού και στο χρόνο λειτουργίας. Χάρη στη δεύτερη μπαταρία, η VC 7 Signature Line είναι πάντα έτοιμη για χρήση για να καθαρίσει γρήγορα σε μεγάλα νοικοκυριά.