VCH 4 UVClean
Βαθύς καθαρισμός των ινών, ακόμη και για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες: το VCH 4 UVClean χρησιμοποιεί υπεριώδη ακτινοβολία UV-C, δόνηση και ισχυρή αναρροφητική δύναμη για να απομακρύνει το 99,9% όλων των ακάρεων και βακτηρίων από στρώματα και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες.
Το VCH 4 UVClean για καθαρό και υγιεινό ύπνο. Τα στρώματα φιλοξενούν εκατομμύρια ακάρεα και βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και, με τη σειρά τους, να διαταράξουν τον ύπνο, οπότε δεν αρκεί ένα στρώμα να φαίνεται απλά καθαρό. Το VCH 4 UVClean απομακρύνει αποτελεσματικά τόσο τα ορατά όσο και τα αόρατα σωματίδια, όπως ακάρεα και άλλα αλλεργιογόνα, από τα στρώματα και τις υφασμάτινες επιφάνειες, για βαθύ καθαρισμό μέχρι τις ίνες. Ο καθαριστής στρωμάτων συνδυάζει τρεις ισχυρές τεχνολογίες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ισχυρή δόνηση του κυλίνδρου χτυπήματος χαλαρώνει τη βαθιά ριζωμένη βρωμιά, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τα ακάρεα από τις ίνες του στρώματος και τα τραβά στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, ο ισχυρός κινητήρας απορροφά τα χαλαρωμένα σωματίδια χωρίς συμβιβασμούς και τα παγιδεύει με ασφάλεια στον κάδο απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, το ενσωματωμένο φως UV-C εξουδετερώνει έως και 99,9% όλων των βακτηρίων και ακάρεων στην επιφάνεια. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει ότι όλα τα στρώματα, τα μαξιλάρια και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται σε βάθος για την προστασία της υγείας του χρήστη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχύς αναρρόφησης 500 WΟ ισχυρός κινητήρας απορροφά όλα τα χαλαρωμένα σωματίδια, τα μαλλιά και τη σκόνη, χωρίς να αφήνει τίποτα πίσω.
Ισχυρός κύλινδρος χτυπήματοςΗ ισχυρή δόνηση του κυλίνδρου χτυπήματος (180 χτυπήματα/δευτερόλεπτο) απομακρύνει ακόμη και τα βαθιά ριζωμένα και επίμονα υπολείμματα, τα ακάρεα και τα περιττώματά τους από το εσωτερικό των στρωμάτων και άλλων υφασμάτινων επιφανειών.
Αξιόπιστο φως UV-CΤο ενσωματωμένο φως UV-C δρα στην επιφάνεια και εξουδετερώνει αξιόπιστα το 99,9% όλων των βακτηρίων και ακάρεων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.
Καινοτόμο σύστημα δοχείου 2 θαλάμων
- Μόλις απορροφηθεί, η σκόνη περιστρέφεται γρήγορα χάρη στην τεχνολογία κυκλώνα, με αποτέλεσμα τα χονδροειδή σωματίδια να πέφτουν στον πρώτο θάλαμο του δοχείου και η λεπτή σκόνη να πέφτει στον δεύτερο θάλαμο.
- Ο διαχωρισμός του αέρα και της βρωμιάς εξασφαλίζει διαρκή και αποτελεσματική ισχύ αναρρόφησης.
Μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας
- Η εκτεταμένη εμβέλεια εξοικονομεί χρόνο και προσθέτει άνεση, καθώς μπορούν να καθαριστούν μεγάλες επιφάνειες με μία κίνηση – χωρίς διακοπή.
Απομάκρυνση υγρασίας με ζεστό αέρα 65 °C
- Η αφύγρανση με ζεστό αέρα δημιουργεί ένα ξηρό, αντι-ακάρεα και αντι-βακτηριακό μικροκλίμα στο στρώμα και σε άλλες υφασμάτινες επιφάνειες, αποτρέποντας τα ακάρεα και τους σπόρους μούχλας.
Συμπαγής και ελαφριά σχεδίαση
- Εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό για άνετο και ευέλικτο καθαρισμό, ενώ η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί σε ράφι ή ντουλάπι μετά τη χρήση για εξοικονόμηση χώρου.
Εύκολος τελικός καθαρισμός
- Σχεδιασμένο με προσοχή για να εξασφαλίζει ότι η συντήρηση και ο καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων είναι γρήγορος, υγιεινός και απλός. Η εκκένωση των απορριμμάτων από τη συσκευή είναι γρήγορη, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε αμέσως τον καθαρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|400
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|80
|Απομάκρυνση υγρασίας με θερμό αέρα (°C)
|65
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|500
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|309 x 240 x 170
Εξοπλισμός
- Κυλινδρικός σφυρηλάτης
- Φίλτρο αφρού: 2 Τεμάχιο(α)
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα: 3 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Στρώματα
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Παιδικά κρεβάτια