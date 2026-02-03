Το VCH 4 UVClean για καθαρό και υγιεινό ύπνο. Τα στρώματα φιλοξενούν εκατομμύρια ακάρεα και βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και, με τη σειρά τους, να διαταράξουν τον ύπνο, οπότε δεν αρκεί ένα στρώμα να φαίνεται απλά καθαρό. Το VCH 4 UVClean απομακρύνει αποτελεσματικά τόσο τα ορατά όσο και τα αόρατα σωματίδια, όπως ακάρεα και άλλα αλλεργιογόνα, από τα στρώματα και τις υφασμάτινες επιφάνειες, για βαθύ καθαρισμό μέχρι τις ίνες. Ο καθαριστής στρωμάτων συνδυάζει τρεις ισχυρές τεχνολογίες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ισχυρή δόνηση του κυλίνδρου χτυπήματος χαλαρώνει τη βαθιά ριζωμένη βρωμιά, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τα ακάρεα από τις ίνες του στρώματος και τα τραβά στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, ο ισχυρός κινητήρας απορροφά τα χαλαρωμένα σωματίδια χωρίς συμβιβασμούς και τα παγιδεύει με ασφάλεια στον κάδο απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, το ενσωματωμένο φως UV-C εξουδετερώνει έως και 99,9% όλων των βακτηρίων και ακάρεων στην επιφάνεια. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει ότι όλα τα στρώματα, τα μαξιλάρια και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται σε βάθος για την προστασία της υγείας του χρήστη.