Σκούπα στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 2
Σκούπα στάχτης και ξηρής αναρρόφησης για την ασφαλή απομάκρυνση της στάχτης χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Με ενσωματωμένο μηχανισμό καθαρισμού φίλτρου, ισχύ αναρρόφησης μεγάλης διάρκειας, μεταλλικό δοχείο 14 λίτρων και ειδικά φίλτρα.
Ισχυρή, μεγάλης διάρκειας, φιλική προς τον χρήστη, πολυμορφική και ασφαλής: Με την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 2 με τουρμπίνα 600 watt, η απομάκρυνση της στάχτης δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη. Το ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου προσφέρει ισχύ αναρρόφησης με μεγάλη διάρκεια και καθαρίζει το φίλτρο που έχει φράξει με το πάτημα ενός κουμπιού, έτσι ώστε η ισχύς της αναρρόφησης να αυξηθεί και πάλι αμέσως. Χάρη σε ένα ενιαίο σύστημα φίλτρου με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπων, καθώς και μια πρακτική λαβή πάνω στο δοχείο, μπορείς να το αδειάσεις εύκολα, γρήγορα και χωρίς να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους. Το μεταλλικό δοχείο, ένας εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από επικαλυμμένο μέταλλο και το κορυφαίας ποιότητας πυρίμαχο υλικό παρέχουν μέγιστη ασφάλεια κατά τη συλλογή της στάχτης. Ο κεκλιμένος σωλήνας χειρός παρέχει βέλτιστη άνεση εργασίας και έχει εντυπωσιακή απόδοση, ιδιαίτερα στις γωνίες και τα δυσπρόσιτα σημεία της καμινάδας. Έτσι, είναι δυνατή η αναρρόφηση όλων των υπολειμμάτων στάχτης. Ο συμπαγής σχεδιασμός της σημαίνει ότι η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης μπορεί να αποθηκευτεί σε μικρό χώρο ανά πάσα στιγμή και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να στερεωθεί στη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τεχνολογία καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost – καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού
Σύστημα φίλτρου με ένα μέρος (πυρίμαχο) με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπων
Πυρίμαχο υλικό, μεταλλικό δοχείο και εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας (με χιτώνιο)
Γωνιακός σωλήνας
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1,2 μέτρου από μέταλλο με χιτώνιο
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
Πρακτική λαβή στο δοχείο
Πρακτικά θέση στάθμευσης στη συσκευή
Άγκιστρο για το καλώδιο
Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|600
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|140
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 210
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 40
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|14
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|82
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 330 x 440
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.2 m
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: μεταλλικό, με επένδυση
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Από πολυεστέρα, πυρίμαχο
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, υλικό: Μέταλλο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Άνετη λαβή στον κάδο
- Θέση κλίσης σωλήνα αναρρόφησης
- Άγκιστρο καλωδίου
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Απομάκρυνση στάχτης
- Τζάκια, σόμπες κ.λπ.
- Ψησταριές