Ισχυρή, μεγάλης διάρκειας, φιλική προς τον χρήστη, πολυμορφική και ασφαλής: Με την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 2 με τουρμπίνα 600 watt, η απομάκρυνση της στάχτης δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη. Το ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου προσφέρει ισχύ αναρρόφησης με μεγάλη διάρκεια και καθαρίζει το φίλτρο που έχει φράξει με το πάτημα ενός κουμπιού, έτσι ώστε η ισχύς της αναρρόφησης να αυξηθεί και πάλι αμέσως. Χάρη σε ένα ενιαίο σύστημα φίλτρου με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπων, καθώς και μια πρακτική λαβή πάνω στο δοχείο, μπορείς να το αδειάσεις εύκολα, γρήγορα και χωρίς να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους. Το μεταλλικό δοχείο, ένας εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από επικαλυμμένο μέταλλο και το κορυφαίας ποιότητας πυρίμαχο υλικό παρέχουν μέγιστη ασφάλεια κατά τη συλλογή της στάχτης. Ο κεκλιμένος σωλήνας χειρός παρέχει βέλτιστη άνεση εργασίας και έχει εντυπωσιακή απόδοση, ιδιαίτερα στις γωνίες και τα δυσπρόσιτα σημεία της καμινάδας. Έτσι, είναι δυνατή η αναρρόφηση όλων των υπολειμμάτων στάχτης. Ο συμπαγής σχεδιασμός της σημαίνει ότι η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης μπορεί να αποθηκευτεί σε μικρό χώρο ανά πάσα στιγμή και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να στερεωθεί στη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.