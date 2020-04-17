Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 V-17/4/20 είναι ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με κατανάλωση ενέργειας μόνο 1000 W. Η σκούπα καθώς και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου Clips ταιριάζουν απόλυτα – για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε στεγνό, βρεγμένο , λεπτό ή χονδροειδή ρύπο. Η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίασή της και ένα στιβαρό πλαστικό κάδο 17 λίτρων, καλώδιο 4 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων και τη σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στο φίλτρο φυσιγγίου, είναι δυνατή η αναρρόφηση τόσο υγρού όσο και ξηρού ρύπου χωρίς αλλαγή φίλτρου. Η λειτουργία φυσητήρα είναι χρήσιμη για τον καθαρισμό περιοχών που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποθηκεύεται κρεμώντας τον στην κεφαλή του μηχανήματος, εξοικονομώντας έτσι χώρο. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στο άγκιστρο του καλωδίου, σωλήνες και ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν στον προφυλακτήρα. Το σύστημα κλειδώματος «Pull & Push» επιτρέπει το απλό άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου. Η λαβή της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να αφαιρεθεί και το εξάρτημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Επίσης έξυπνο: Τα εργαλεία ήτα μικρά εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή στην κεφαλή του μηχανήματος. Η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την άνετη μεταφορά.