Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 S V-20/5/22
Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 S V-20/5/22, που διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα 20 λίτρων, καλώδιο 5 μέτρων και σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και αφαιρεί κάθε ίχνος βρωμιάς.
Ισχυρή αναρρόφηση και ενεργειακή απόδοση με κατανάλωση ενέργειας μόλις 1000 watt. Δεδομένου ότι το ακροφύσιο δαπέδου, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και η συσκευή είναι τέλεια συντονισμένα, μπορείτε να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και να αφαιρέσετε υγρούς, ξηρούς, λεπτούς ή χονδρόκοκκους ρύπους χωρίς διακοπές και χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε το φίλτρο. Το WD 4 S V-20/5/22 είναι εξοπλισμένο με ένα στιβαρό, ανθεκτικό στην κρούση δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 20 λίτρων, ένα κορδόνι 5 μέτρων, έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μια σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, το φίλτρο στην σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα – χωρίς να έρθει σε επαφή τους ρύπους. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα στην κεφαλή της συσκευής. Η κεφαλή της συσκευής προσφέρει επίσης αρκετό χώρο για να συγκρατεί μικρά εξαρτήματα όταν χρειάζεται. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει επίσης την γρήγορη και άνετη αποθήκευση των σωλήνων και του ακροφυσίου δαπέδου. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου, καθώς και μια εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά της συσκευής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρουΓρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευήςΟ εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής. Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ράφι αποθήκευσης
- Για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Αποσπώμενη λαβή
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
- Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|240
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 240
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 55
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|20
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Σε αφαιρούμενο φίλτρο κεφαλής
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Εργαστήριο
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ