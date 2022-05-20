Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 4 S V-20/5/22

Ισχυρή αναρρόφηση και ενεργειακή απόδοση με κατανάλωση ενέργειας μόλις 1000 watt. Δεδομένου ότι το ακροφύσιο δαπέδου, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και η συσκευή είναι τέλεια συντονισμένα, μπορείτε να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και να αφαιρέσετε υγρούς, ξηρούς, λεπτούς ή χονδρόκοκκους ρύπους χωρίς διακοπές και χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε το φίλτρο. Το WD 4 S V-20/5/22 είναι εξοπλισμένο με ένα στιβαρό, ανθεκτικό στην κρούση δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 20 λίτρων, ένα κορδόνι 5 μέτρων, έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων, ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μια σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, το φίλτρο στην σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα – χωρίς να έρθει σε επαφή τους ρύπους. Η αφαιρούμενη λαβή επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα στην κεφαλή της συσκευής. Η κεφαλή της συσκευής προσφέρει επίσης αρκετό χώρο για να συγκρατεί μικρά εξαρτήματα όταν χρειάζεται. Η θέση στάθμευσης που παρέχεται στον προφυλακτήρα επιτρέπει επίσης την γρήγορη και άνετη αποθήκευση των σωλήνων και του ακροφυσίου δαπέδου. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το σύστημα κλειδώματος "Pull & Push" για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου, καθώς και μια εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά της συσκευής.