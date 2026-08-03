Η λαβίδα μήκους 100 cm είναι ιδανική για τη φιλική προς την πλάτη συλλογή χονδροειδών ρύπων. Ο εργονομικός σχεδιασμός του συλλέκτη ενισχύει επίσης την ασφάλεια της εργασίας.