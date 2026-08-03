Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm

Εργονομικός συλλέκτης απορριμάτων μήκους 100 cm για την άνετη συλλογή χονδροειδών ακαθαρσιών.

Η λαβίδα μήκους 100 cm είναι ιδανική για τη φιλική προς την πλάτη συλλογή χονδροειδών ρύπων. Ο εργονομικός σχεδιασμός του συλλέκτη ενισχύει επίσης την ασφάλεια της εργασίας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Αλουμίνιο / PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,3
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,3
Μήκος (mm) 1000
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 1040 x 160 x 270
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
  • Σάρωση