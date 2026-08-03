Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm
Εργονομικός συλλέκτης απορριμάτων μήκους 100 cm για την άνετη συλλογή χονδροειδών ακαθαρσιών.
Η λαβίδα μήκους 100 cm είναι ιδανική για τη φιλική προς την πλάτη συλλογή χονδροειδών ρύπων. Ο εργονομικός σχεδιασμός του συλλέκτη ενισχύει επίσης την ασφάλεια της εργασίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Μήκος (mm)
|1000
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1040 x 160 x 270
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
- Σάρωση