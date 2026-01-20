Η μπαταριοκίνητη μηχανή BD 50/50 Bp Classic με εκλεπτυσμένη τεχνολογία δίσκου χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της προσφέρει πολύ καλή ορατότητα. Η λειτουργία του μηχανήματος είναι εύκολη με τον πίνακα ελέγχου EASY. Τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος είναι πολύ απλά ώστε να είναι εύκολη η εκμάθησή τους. Συστήνεται για χρήση σε σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία ή νοσοκομεία.