Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Classic
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Classic της Kärcher είναι ένα βασικό μοντέλο στην πρώτη κατηγορία των μπαταριοκίνητων μηχανημάτων. Απόδοση επιφάνειας μέχρι 2.000 τμ/ώρα.
Η μπαταριοκίνητη μηχανή BD 50/50 Bp Classic με εκλεπτυσμένη τεχνολογία δίσκου χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της προσφέρει πολύ καλή ορατότητα. Η λειτουργία του μηχανήματος είναι εύκολη με τον πίνακα ελέγχου EASY. Τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος είναι πολύ απλά ώστε να είναι εύκολη η εκμάθησή τους. Συστήνεται για χρήση σε σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία ή νοσοκομεία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και κυλίνδρους μεταφοράς για μέγιστη άνεσηΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man). Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς καθιστά δυνατή τη μέθοδο δύο βημάτων. Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά της μηχανής.
Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASYΚατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου Μικροί χρόνοι εκμάθησης Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση
Προσιτό εισαγωγικό μοντέλοΕξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης Μόνο οι πιο απλές λειτουργίες
Μεγάλη χωρητικότητα κάδου με συμπαγής διαστάσεις
- Πολύ ευκίνητο
- Καλή ορατότητα της επιφάνειας καθαρισμού
Μεγάλη θέση μπαταριών για όλους τους συνήθεις τύπους μπαταρίας
- Εύκολα προσβάσιμο τμήμα μπαταρίας για γρήγορη αλλαγή
- Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλές βάρδιες
Σύστημα Home base
- Επιλογή για προσαρμογή επιπλέον εξαρτημάτων ή εξοπλισμού
- Επιπρόσθετα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να μεταφερθούν επί του οχήματος.
Πίνακας λειτουργίας EASY
- 1 διακόπτης λειτουργίας
- Πολύ εύκολο στη χρήση
Απλή ανάθεση λειτουργιών με στοιχεία χειρισμού σε κίτρινο χρώμα
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης
Στιβαρά και ανθεκτικά στοιχεία ελέγχου
- Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|510
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|900
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|50 / 50
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 2040
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1200
|Μπαταρία (V)
|24
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1240
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,3
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|66 - 66
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1100
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|52
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, σχήματος V
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων