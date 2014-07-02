Η μηχανή ξηρής παγοβολής IB 15/120 είναι ισχυρή, στιβαρή και αξιόπιστη. Στη συνολική εντυπωσιακή εικόνα και στην αυξημένη άνεση λειτουργίας συμβάλλουν και πρακτικές λεπτομέρειες όπως θήκη, άδειασμα πάγου, χειρολαβή και μέρη αποθήκευσης. Από την τεχνική πλευρά το μηχάνημα έχει σημαντικά βελτιωμένη ροή αέρα, σωλήνα, πιστόλι ψεκασμού και ακροφύσιο. Το αποτέλεσμα: εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Παρόλο το μέγεθος της το ΙΒ 15/120 μεταφέρεται εύκολα από ένα άτομο για παράδειγμα σε σκάλες. Εν συντομία: ο καθαρισμός με ξηρό πάγο στα καλύτερα του!