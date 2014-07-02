Μηχανή ξηρού πάγου IB 15/120
Η μηχανή ξηρής παγοβολής IB 15/20 είναι μία από τις ισχυρότερες στην αγορά.Ανθεκτική, με υψηλά αξιόπιστη τεχνολογία του και με τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.
Η μηχανή ξηρής παγοβολής IB 15/120 είναι ισχυρή, στιβαρή και αξιόπιστη. Στη συνολική εντυπωσιακή εικόνα και στην αυξημένη άνεση λειτουργίας συμβάλλουν και πρακτικές λεπτομέρειες όπως θήκη, άδειασμα πάγου, χειρολαβή και μέρη αποθήκευσης. Από την τεχνική πλευρά το μηχάνημα έχει σημαντικά βελτιωμένη ροή αέρα, σωλήνα, πιστόλι ψεκασμού και ακροφύσιο. Το αποτέλεσμα: εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Παρόλο το μέγεθος της το ΙΒ 15/120 μεταφέρεται εύκολα από ένα άτομο για παράδειγμα σε σκάλες. Εν συντομία: ο καθαρισμός με ξηρό πάγο στα καλύτερα του!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Nozzle case bracket
Μέγιστη ευελιξία
Αυτόματο άδειασμα υπολειπόμενου πάγου
Πλαστική δεξαμενή ξηρού πάγου, με ενίσχυση υαλονημάτων
Ιδανική θέση (π.χ. για αλλαγή των ακροφυσίων)
Ελκυστικός σχεδιασμός
Πρόσθετοι τύποι νερού
Δυνατότητα διανομής διαφορετικών ποσοτήτων νερού
Ενσωματωμένη θέση αποθήκευσης για τα ακροφύσια και τα εργαλεία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ισχύς παροχής (kW)
|0,6
|Περίβλημα / πλαίσιο
|Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4301)
|Μήκος καλωδίου (m)
|7
|Πίεση αέρα (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Ποιότητα αέρα
|Στεγνός και απολιπασμένος
|Ποσότητα αέρα (m³/min)
|2 - 12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|125
|Χωρητικότητα ξηρού πάγου (kg)
|40
|Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος) (mm)
|3
|Κατανάλωση ξηρού πάγου (kg/h)
|30 - 120
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Τάση (V)
|220 - 240
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|91
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|101,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Πεδίο προμήθειας
- Θήκη εξαρτημάτων
- Γράσο για σπειρώματα ακροφυσίου
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ρίψης: 8 mm
- Επίπεδο κλειδί (για αλλαγή ακροφυσίου): 2 Τεμάχιο(α)
- XL στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού
- Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου
- Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο ή μόνο για αέρα)
Εξοπλισμός
- Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος και αέρας"
- Ηλεκτρονικός έλεγχος
- Με ενσωματωμένη διάταξη περιτύλιξης καλωδίου γείωσης
- Διαχωριστής λαδιού και νερού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός καλουπιών και εργαλείων χύτευσης
- Λείανση πλαστικών κομματιών
- Καθαρισμός εργαλείων
- καθαρισμός συστημάτων γεμίσματος
- Καθαρισμός συστημάτων μεταφοράς
- Καθαρισμός φούρνων
- Καθαρισμός πρεσσών εκτυπώσεων και τα τριγύρω τους
- Καθαρισμός μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου
- Καθαρισμός γεννητριών, τουρμπίνων