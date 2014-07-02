Μηχανή ξηρού πάγου IB 7/40 Advanced
Το Ice Blaster IB 7/40 Advanced διαθέτει πιστόλι ρίψης με ενσωματωμένο απομακρυσμένο έλεγχο, ενώ, παράλληλα εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα με την ξηρή παγοβολή σε χαμηλές πιέσεις αέρα.
Το καινοτόμο μηχάνημα εκτόξευσης ξηρού πάγου της Kärcher IB 15/80, είναι σχεδιασμένο για καθαρισμό υψηλής απόδοσης και αποκατάσταση διάφορων αντικειμένων και επιφανειών. Το νέο, ελαφρύτερο και πιο συμπαγές IB 7/40 παρέχει τα πλεονεκτήματα ενός μεγαλύτερου μηχανήματος, αλλά λειτουργεί με παροχή μικρότερης ποσότητας πεπιεσμένου αέρα, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση με ενσωματωμένα συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Η τεχνολογία καθαρισμού με ξηρό πάγο της Kärcher αποτελεί μια ήπια αλλά αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού εργαλείων, καλουπιών, επιφανειών και μηχανημάτων με μικρές παύσεις ανάμεσα στις εργασίες. Τα σφαιρίδια του ξηρού πάγου εκτοξεύονται σε μια δέσμη πεπιεσμένου αέρα, με ταχύτητα 150 m/s επάνω στην προς καθαρισμό επιφάνεια. Η απότομη ψύξη της επιφάνειας προκαλεί θερμική πρόσκρουση και παράγει ρωγμές στο ανώτερο στρώμα της βρωμιάς. Ο ξηρός πάγος διεισδύει σε αυτές τις ρωγμές, αφαιρώνταςτην πρόσμειξη από την επιφάνεια και επιστρέφοντας στην ατμόσφαιρα σε μορφή αέριου μονοξειδίου του άνθρακα, αφήνοντας πίσω μόνο την πρόσμειξη. Το σύστημα εκτόξευσης ξηρού πάγου δεν χρησιμοποιεί χημικά, δεν αφήνει υπολείμματα ακάθαρτου νερού, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιεί σε χώρους όπου απαγορεύεται ο καθαρισμός με νερό ή δύσκολη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σαφής οθόνη
Αυτόματο άδειασμα υπολειπόμενου πάγου
Πρόσθετοι τύποι νερού
Ελκυστικός σχεδιασμός
Ιδανική θέση (π.χ. για αλλαγή των ακροφυσίων)
Μέγιστη ευελιξία
Πλαστική δεξαμενή ξηρού πάγου, με ενίσχυση υαλονημάτων
Δυνατότητα διανομής διαφορετικών ποσοτήτων νερού
Ενσωματωμένη θέση αποθήκευσης για τα ακροφύσια και τα εργαλεία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ισχύς παροχής (kW)
|0,6
|Περίβλημα / πλαίσιο
|Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4301)
|Μήκος καλωδίου (m)
|7
|Πίεση αέρα (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Ποιότητα αέρα
|Στεγνός και απολιπασμένος
|Ποσότητα αέρα (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|99
|Χωρητικότητα ξηρού πάγου (kg)
|15
|Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος) (mm)
|3
|Κατανάλωση ξηρού πάγου (kg/h)
|15 - 50
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Τάση (V)
|220 - 240
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|78
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|81,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|768 x 510 x 1096
Πεδίο προμήθειας
- Γράσο για σπειρώματα ακροφυσίου
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Επίπεδο κλειδί (για αλλαγή ακροφυσίου): 2 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου
- Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο ή μόνο για αέρα)
- Εργαλειοθήκη
Εξοπλισμός
- Η έξοδος ξηρού πάγου ρυθμίζεται απευθείας από το πιστόλι ψεκασμού
- Η πίεση αέρα ρυθμίζεται απευθείας από το πιστόλι ψεκασμού
- Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος και αέρας"
- Ηλεκτρονικός έλεγχος
- Με ενσωματωμένη διάταξη περιτύλιξης καλωδίου γείωσης
- Διαχωριστής λαδιού και νερού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός καλουπιών και εργαλείων χύτευσης
- Λείανση πλαστικών κομματιών
- Καθαρισμός εργαλείων
- καθαρισμός εγκαταστάσεων εμφιάλωσης
- καθαρισμός συστημάτων διαχείρισης και μεταφοράς
- Καθαρισμός φούρνων
- Καθαρισμός πρεσσών εκτυπώσεων και τα τριγύρω τους
- Καθαρισμός μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου
- Καθαρισμός γεννητριών, τουρμπίνων