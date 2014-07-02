Το καινοτόμο μηχάνημα εκτόξευσης ξηρού πάγου της Kärcher IB 7/40, είναι σχεδιασμένο για καθαρισμό υψηλής απόδοσης και αποκατάσταση διάφορων αντικειμένων και επιφανειών. Το νέο, ελαφρύτερο και πιο συμπαγές IB 7/40 παρέχει τα πλεονεκτήματα ενός μεγαλύτερου μηχανήματος, αλλά λειτουργεί με παροχή μικρότερης ποσότητας πεπιεσμένου αέρα, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση με ενσωματωμένα συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Η τεχνολογία καθαρισμού με ξηρό πάγο της Kärcher αποτελεί μια ήπια αλλά αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού εργαλείων, καλουπιών, επιφανειών και μηχανημάτων με μικρές παύσεις ανάμεσα στις εργασίες. Τα σφαιρίδια του ξηρού πάγου εκτοξεύονται σε μια δέσμη πεπιεσμένου αέρα, με ταχύτητα 150 m/s επάνω στην προς καθαρισμό επιφάνεια. Η απότομη ψύξη της επιφάνειας προκαλεί θερμική πρόσκρουση και παράγει ρωγμές στο ανώτερο στρώμα της βρωμιάς. Ο ξηρός πάγος διεισδύει σε αυτές τις ρωγμές, αφαιρώνταςτην πρόσμειξη από την επιφάνεια και επιστρέφοντας στην ατμόσφαιρα σε μορφή αέριου μονοξειδίου του άνθρακα, αφήνοντας πίσω μόνο την πρόσμειξη. Το σύστημα εκτόξευσης ξηρού πάγου δεν χρησιμοποιεί χημικά, δεν αφήνει υπολείμματα ακάθαρτου νερού, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιεί σε χώρους όπου απαγορεύεται ο καθαρισμός με νερό ή δύσκολη.