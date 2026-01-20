Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack
Ελαφρύ, αθόρυβο και ευκίνητο μηχάνημα περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C της Kärcher με κεφαλή δίσκου που διαθέτει γρήγορα επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και λειτουργία eco!efficiency
Πολύ ευκίνητο, εύκολο στη χρήση και στη συντήρηση, το BD 38/12 C είναι ένα επαγγελματικό και αποδοτικό "εργαλείο" για τον καθαρισμό μικρών και με πολλά έπιπλα χώρων. Το μηχάνημα διαθέτει δισκοειδή βούρτσα διαμέτρου 38 εκατοστών. Η νέα μπαταρία λιθίου έχει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, που την καθιστά 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες. Δεν απαιτεί συντήρηση και επαναφορτίζεται γρήγορα. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας και χαμηλώνει το επίπεδο θορύβου κατά 40%. Η BD 38/12 C που είναι κατά 35% ελαφρύτερη από τα άλλα μηχανήματα της κατηγορίας της είναι εύκολη στη μεταφορά και ειδικά σε σκάλες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπαταρία λιθίου υψηλής απόδοσης
- Δεν απαιτείται συντήρηση παρόλο που έχει διάρκεια ζωής 3 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μπαταρίες
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής υψηλής απόδοσης
- Ο φορτιστής είναι ενσωματωμένος στη μηχανή κι έτσι αυτή φορτίζεται ανά πάσα στιγμή.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί σε 3 ώρες ή να ημιφορτιστεί σε 1 ώρα. ( ενδιάμεσες φορτίσεις οποιαδήποτε ώρα)
- Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε λειτουργία standby, για εξοικονόμηση ενέργειας.
Πολύ ελαφρύς σχεδιασμός - μικρό βάρος
- 35% πιο ελαφριά από αντίστοιχες μηχανές.
- Εύχρηστη σε σκαλοπάτια.
- Εύκολος χειρισμός και απλή μεταφορά σε οχήματα
Αξιόπιστη τεχνολογία δίσκου
- Πολύ καλό καθαριστικό αποτέλεσμα σε λεία πατώματα
- Κατάλληλο για χρήση με βούρτσες και pads
- η βούρτσα περιλαμβάνεται στη συσκευασία
μπάρα αναρρόφησης πίσω από τη βούρτσα
- Βέλτιστη αναρρόφηση ακόμα και σε καμπύλες
- Εύκολη ανύψωση με ποδοπετάλι
Συμπαγείς διαστάσεις.
- Απομάκρυνση από το ν τοίχο σε γωνία 90 μοιρών
- Δεν έχει προεξοχές το μηχάνημα
- Εύκολος χειρισμός
Πτυσσόμενη χειρολαβή
- Αποθήκευση σε μικρό χώρο.
- Μπορεί να μεταφερθεί σε μικρά οχήματα.
Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή
- Ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το ύψος του χειριστή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|380
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|480
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|12 / 12
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|1520
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1140
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,2 / 21
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 1,5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 2,7
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1050
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|1
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|500
|Χρώμα
|ανθρακί
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|48
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|36
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|995 x 495 x 1090
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Τροχοί μεταφοράς
- Μάκτρο, καμπύλο
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων