pillars-banner

Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack

Ελαφρύ, αθόρυβο και ευκίνητο μηχάνημα περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C της Kärcher με κεφαλή δίσκου που διαθέτει γρήγορα επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και λειτουργία eco!efficiency

Πολύ ευκίνητο, εύκολο στη χρήση και στη συντήρηση, το BD 38/12 C είναι ένα επαγγελματικό και αποδοτικό "εργαλείο" για τον καθαρισμό μικρών και με πολλά έπιπλα χώρων. Το μηχάνημα διαθέτει δισκοειδή βούρτσα διαμέτρου 38 εκατοστών. Η νέα μπαταρία λιθίου έχει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, που την καθιστά 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες. Δεν απαιτεί συντήρηση και επαναφορτίζεται γρήγορα. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας και χαμηλώνει το επίπεδο θορύβου κατά 40%. Η BD 38/12 C που είναι κατά 35% ελαφρύτερη από τα άλλα μηχανήματα της κατηγορίας της είναι εύκολη στη μεταφορά και ειδικά σε σκάλες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπαταρία λιθίου υψηλής απόδοσης
  • Δεν απαιτείται συντήρηση παρόλο που έχει διάρκεια ζωής 3 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μπαταρίες
  • Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).
  • Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
Περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής υψηλής απόδοσης
  • Ο φορτιστής είναι ενσωματωμένος στη μηχανή κι έτσι αυτή φορτίζεται ανά πάσα στιγμή.
  • Μπορεί να επαναφορτιστεί σε 3 ώρες ή να ημιφορτιστεί σε 1 ώρα. ( ενδιάμεσες φορτίσεις οποιαδήποτε ώρα)
  • Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε λειτουργία standby, για εξοικονόμηση ενέργειας.
Πολύ ελαφρύς σχεδιασμός - μικρό βάρος
  • 35% πιο ελαφριά από αντίστοιχες μηχανές.
  • Εύχρηστη σε σκαλοπάτια.
  • Εύκολος χειρισμός και απλή μεταφορά σε οχήματα
Αξιόπιστη τεχνολογία δίσκου
  • Πολύ καλό καθαριστικό αποτέλεσμα σε λεία πατώματα
  • Κατάλληλο για χρήση με βούρτσες και pads
  • η βούρτσα περιλαμβάνεται στη συσκευασία
μπάρα αναρρόφησης πίσω από τη βούρτσα
  • Βέλτιστη αναρρόφηση ακόμα και σε καμπύλες
  • Εύκολη ανύψωση με ποδοπετάλι
Συμπαγείς διαστάσεις.
  • Απομάκρυνση από το ν τοίχο σε γωνία 90 μοιρών
  • Δεν έχει προεξοχές το μηχάνημα
  • Εύκολος χειρισμός
Πτυσσόμενη χειρολαβή
  • Αποθήκευση σε μικρό χώρο.
  • Μπορεί να μεταφερθεί σε μικρά οχήματα.
Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή
  • Ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το ύψος του χειριστή.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 380
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 480
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 12 / 12
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 1520
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 1140
Τύπος μπαταρίας Li-Ion
Μπαταρία (V/Ah) 25,2 / 21
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h) max. 1,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h) περίπου 2,7
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 180
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm) 1050
Κατανάλωση νερού (l/min) 1
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) 500
Χρώμα ανθρακί
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 48
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 36
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 995 x 495 x 1090

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
  • Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
  • Τροχοί μεταφοράς
  • Μάκτρο, καμπύλο

Εξοπλισμός

  • Σύστημα 2 κάδων
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C Bp Pack
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού