Πολύ ευκίνητο, εύκολο στη χρήση και στη συντήρηση, το BD 38/12 C είναι ένα επαγγελματικό και αποδοτικό "εργαλείο" για τον καθαρισμό μικρών και με πολλά έπιπλα χώρων. Το μηχάνημα διαθέτει δισκοειδή βούρτσα διαμέτρου 38 εκατοστών. Η νέα μπαταρία λιθίου έχει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, που την καθιστά 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες. Δεν απαιτεί συντήρηση και επαναφορτίζεται γρήγορα. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας και χαμηλώνει το επίπεδο θορύβου κατά 40%. Η BD 38/12 C που είναι κατά 35% ελαφρύτερη από τα άλλα μηχανήματα της κατηγορίας της είναι εύκολη στη μεταφορά και ειδικά σε σκάλες.