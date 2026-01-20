Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 43/25 C Bp
Μπαταριοκίνητη και οικονομική μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 43/25 C με τεχνολογία κεφαλής δίσκου που καθαρίζει μέχρι και 1700 m²/h. Για βασικό καθαρισμό και συντήρηση χώρων μέχρι 900 m².
Συμπαγής, ευκίνητη, αθόρυβη και εύκολη στη λειτουργία: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της μηχανής περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 43/25 C με τεχνολογία δίσκου, 43cm πλάτος εργασίας και 25 λίτρα χωρητικότητα κάδου. Είναι ιδανική για μικρούς χώρους με πολλά έπιπλα, εύκολη στη χρήση και με καλή ορατότητα του χειριστή. Με το σύστημα λειτουργίας EASY και τα κίτρινα σημεία ελέγχου το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και από ανεκπαίδευτους χειριστές. Το μηχάνημα είναι επίσης πολύ εύκολο στον καθαρισμό του. Συστήνεται για αποδοτικό αρχικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε χώρους μέχρι 900τμ. Διαθέσιμο με ίσιο ή κυρτό σύστημα αναρρόφησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαρά σημεία ελέγχουΣχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Ανθεκτικό, στιβαρό και αξιόπιστο μηχάνημα
Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASYΚατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man). Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση
Μικρό και compact μηχάνημαΕξαιρετικά ευέλικτη και εύκολη στη χρήση. Καλή οπτική επαφή με τις επιφάνειες που είναι να καθαριστούν
Μεγάλη θέση μπαταριών για όλους τους συνήθεις τύπους μπαταρίας
- Εύκολα προσβάσιμο για αλλαγή μπαταριών
- Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλές βάρδιες
Σύστημα Home base
- Επιλογές για πρόσθεση γάντζων, κάδων, σφουγγαρίστρας κα.
- Επιπρόσθετα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να μεταφερθούν επί του οχήματος.
Εισαγωγικό, οικονομικό μοντέλο στην κατηγορία των 25 και 35 λίτρων
- Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης
- Απλουστευμένο, διαθέτει μόνο τα πιο βασικά
Κίτρινα, πολύ ορατά σημεία ελέγχου
- Κίτρινα σημεία ελέγχου, απλοποιούν τη λειτουργία και μειώνουν τους χρόνους εκμάθησης
Ίσια ή κυρτά μάκτρα
- Για βέλτιστη προσαρμογή στα περισσότερα δάπεδα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|430
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|750
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|25 / 25
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|1720
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1250
|Μπαταρία (V)
|24
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,7
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|1100
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|44
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, σχήματος V
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων