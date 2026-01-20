Συμπαγής, ευκίνητη, αθόρυβη και εύκολη στη λειτουργία: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της μηχανής περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 43/25 C με τεχνολογία δίσκου, 43cm πλάτος εργασίας και 25 λίτρα χωρητικότητα κάδου. Είναι ιδανική για μικρούς χώρους με πολλά έπιπλα, εύκολη στη χρήση και με καλή ορατότητα του χειριστή. Με το σύστημα λειτουργίας EASY και τα κίτρινα σημεία ελέγχου το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και από ανεκπαίδευτους χειριστές. Το μηχάνημα είναι επίσης πολύ εύκολο στον καθαρισμό του. Συστήνεται για αποδοτικό αρχικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε χώρους μέχρι 900τμ. Διαθέσιμο με ίσιο ή κυρτό σύστημα αναρρόφησης.