Στο ηλεκτρικό (230 V/50 Hz) μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BD 43/35 C Ep με τεχνολογία δίσκου, δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία, γεγονός που καθιστά το μηχάνημα πολύ φθηνό. Ο τεχνικός εξοπλισμός του μηχανήματος είναι του συνήθους υψηλού επιπέδου: Εντυπωσιάζει με πλάτος εργασίας 43 cm, χωρητικότητα κάδου 35 L και μάκτρο 900 mm σχήματος V. Επίσης, είναι πολύ εύχρηστο χάρη στο σύστημα λειτουργίας EASY με τα έντονα κίτρινα κουμπιά. Επιπλέον, είναι πολύ αθόρυβο και ο καθαρισμός γίνεται παιδικό παιχνίδι. Το ευέλικτο BD 43/35 C Ep είναι ιδανικό για μικρότερους και υπερβολικά επιπλωμένους χώρους εμβαδού έως 900 m². Επιπλέον, οι μικρές διαστάσεις του επιτρέπουν τη βέλτιστη εποπτεία του χώρου προς καθαρισμό.