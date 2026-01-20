Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 43/35 C Ep
Ηλεκτρικό (230 V/50 Hz) και οικονομικά προσιτό: το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης με τεχνολογία δίσκου καθαρίζει έως και 1700 m²/h. Για αποτελεσματικό βασικό και τακτικό καθαρισμό χώρων έως 900 m².
Στο ηλεκτρικό (230 V/50 Hz) μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BD 43/35 C Ep με τεχνολογία δίσκου, δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία, γεγονός που καθιστά το μηχάνημα πολύ φθηνό. Ο τεχνικός εξοπλισμός του μηχανήματος είναι του συνήθους υψηλού επιπέδου: Εντυπωσιάζει με πλάτος εργασίας 43 cm, χωρητικότητα κάδου 35 L και μάκτρο 900 mm σχήματος V. Επίσης, είναι πολύ εύχρηστο χάρη στο σύστημα λειτουργίας EASY με τα έντονα κίτρινα κουμπιά. Επιπλέον, είναι πολύ αθόρυβο και ο καθαρισμός γίνεται παιδικό παιχνίδι. Το ευέλικτο BD 43/35 C Ep είναι ιδανικό για μικρότερους και υπερβολικά επιπλωμένους χώρους εμβαδού έως 900 m². Επιπλέον, οι μικρές διαστάσεις του επιτρέπουν τη βέλτιστη εποπτεία του χώρου προς καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαρά σημεία ελέγχουΣχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. Ανθεκτικό, στιβαρό και αξιόπιστο μηχάνημα
Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASYΚατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου Μικροί χρόνοι εκμάθησης Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση
Μικρό και compact μηχάνημαΙδιαίτερα ευκίνητο Καλή οπτική επαφή με τις επιφάνειες που είναι να καθαριστούν
Μεγάλος κάδος για μεγάλη διάρκεια εργασίας
- Πολύ αποδοτικός και οικονομικός καθαρισμός
Σύστημα Home base
- Επιλογές για πρόσθεση γάντζων, κάδων, σφουγγαρίστρας κα.
- Επιπρόσθετα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να μεταφερθούν επί του οχήματος.
Εισαγωγικό, οικονομικό μοντέλο στην κατηγορία των 25 και 35 λίτρων
- Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης
- Απλουστευμένο, διαθέτει μόνο τα πιο βασικά
Κίτρινα, πολύ ορατά σημεία ελέγχου
- Κίτρινα σημεία ελέγχου, απλοποιούν τη λειτουργία και μειώνουν τους χρόνους εκμάθησης
Ηλεκτροκίνητη μηχανή
- Χαμηλό βάρος
- Κατάλληλο για για συνεχή και για περιστασιακή χρήση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|430
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|750
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|35 / 35
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (ft²/hr)
|1720
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1250
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|1400
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|48
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, σχήματος V
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος