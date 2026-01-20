Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/60 C Ep Classic

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 50/60 C Ep Classic με τεχνολογία δίσκου και κάδο 60 λίτρων για απόδοση επιφάνειας μέχρι 2,000 m²/h.

Η compact BD 50/60 C Ep Classic προσφέρει μέγιστη απόδοση με τον ελάχιστο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός του μηχανήματος αποτελείται μόνο από τις βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις για αποδοτική χρήση. Το σύστημα λειτουργίας EASY καθιστά το μηχάνημα πολύ εύκολο στο χειρισμό. Αυτό το compact μηχάνημα είναι πολύ ευκίνητο και προσφέρει καλή ορατότητα. Όλα αυτά σε πολύ ελκυστική τιμή. Η BD 50/60 C Ep Classic είναι ιδανική για περιστασιακή αλλά και συχνή χρήση.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προσιτό εισαγωγικό μοντέλο
Προσιτό εισαγωγικό μοντέλο
Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης Μόνο οι πιο απλές λειτουργίες
Μεγάλη χωρητικότητα κάδου με συμπαγής διαστάσεις
Μεγάλη χωρητικότητα κάδου με συμπαγής διαστάσεις
Πολύ ευκίνητο Καλή ορατότητα της επιφάνειας καθαρισμού
Μεγάλο πλάτος εργασίας
Μεγάλο πλάτος εργασίας
Ενσωματωμένη κεφαλή δίσκου 51 εκατοστά βούρτσα για τον αποδοτικό καθαρισμό μεσαίου μεγέθους επιφανειών
Λειτουργία δικτύου (230 V, 50 Hz)
  • Χαμηλό βάρος
  • Κατάλληλο για περιστασιακή αλλά και συνεχή χρήση
Σύστημα Home base
  • Μπορούν να τοποθετηθούν επιπλέον εξαρτήματα
  • Επιπρόσθετα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να μεταφερθούν επί του οχήματος.
Πίνακας λειτουργίας EASY
  • 1 διακόπτης λειτουργίας
  • Πολύ εύκολο στη χρήση
Εύκολη λειτουργία
  • Μικροί χρόνοι εκμάθησης
Στιβαρά και ανθεκτικά στοιχεία ελέγχου
  • Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 900
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 60 / 60
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 2040
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 1020
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 180
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Κατανάλωση νερού (l/min) max. 2,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 67
Τάση (V) 230
Συχνότητα (Hz) 50
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1100
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 52
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
  • Τροχοί μεταφοράς
  • Μάκτρο, σχήματος V

Εξοπλισμός

  • Σύστημα 2 κάδων
  • Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
