Η compact BD 50/60 C Ep Classic προσφέρει μέγιστη απόδοση με τον ελάχιστο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός του μηχανήματος αποτελείται μόνο από τις βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις για αποδοτική χρήση. Το σύστημα λειτουργίας EASY καθιστά το μηχάνημα πολύ εύκολο στο χειρισμό. Αυτό το compact μηχάνημα είναι πολύ ευκίνητο και προσφέρει καλή ορατότητα. Όλα αυτά σε πολύ ελκυστική τιμή. Η BD 50/60 C Ep Classic είναι ιδανική για περιστασιακή αλλά και συχνή χρήση.